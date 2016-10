Kosketus monimuotoiseen luontoon vahvistaa ihmisen terveyttä, kirjoittaa Ilkka Hanski postuumissa kirjassaan

Tutkimusmatkoja saarille – luonnon monimuotoisuutta kartoittamassa. Ilkka Hanski, Gaudeamus 2016. 351 s., 34 e.

Lantakuoriainen paljastuu merkillisen kiehtovaksi otukseksi evoluutiobiologi Ilkka Hanskin teoksessa Tutkimusmatkoja saarille. Kuoriainen on kokoaan suurempi esimerkki elämän monimuotoisuudesta.

”En tunne montakaan tämän kokoisten eläinten yhteisöä, jonka saa näin helposti tungeksimaan yhteen paikkaan”, Hanski kirjoittaa.

Ennätyshavainto on 16 000 lantakuoriaista yhdessä puolentoista litran kokoisessa aika tuoreessa norsun ulosteessa. Pian ei ollut enää havainnoitavaa, kun kuoriaiset hajottivat paakun. Se on niiden tärkeä tehtävä.

Tarinan kertoja Ilkka Hanski (1953–2016) oli kansainvälisesti arvostetuimpia suomalaisia tutkijoita ja merkittävimpiä ekologeja. Hän tutki populaatioiden ja lajien elinehtoja: miten ne menestyvät tai tuhoutuvat.

Hanskin viimeinen kirja ilmestyi kolme kuukautta hänen kuolemansa jälkeen. Se on uusilla tutkimuksilla päivitetty laajennus vuonna 2007 ilmestyneestä teoksesta Viestejä saarilta.

Kirja on monipuolinen biodiversiteetin ja evoluutiobiologian käsikirja. Maallikkokin saa ymmärrettävää tietoa siitä, miten luonnossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, pieni suureen ja suuri pieneen.

Hanski tarjoilee suurta tietomääräänsä viisaasti. Hän kertoo tutkimuksistaan ja kokemuksistaan maailman saarilta. Borneo ja Madagaskar ovat tärkeitä monimuotoisuuden keskittymiä.

Hyvin tärkeä on myös Ahvenanmaa, jossa Hanski aloitti 1990-luvun alussa kokeensa täpläverkkoperhosilla. Sittemmin siitä on tullut kansainvälinen evoluutiobiologian mallilaji. Pienen perhosen avulla on mallinnettu sitä, milloin elinympäristö sirpaloituu lajin kannalta liikaa.

Teoksen yksi viesti on, että luonnon monimuotoisuus vähenee nopeasti. Keino hillitä vähenemistä voisi olla nykyistä laajempi suojelu. Vuoteen 2020 mennessä pitäisi suojella 17 prosenttia planeetan maa-alasta, mikä on sovittu osana YK:n biodiversiteettisopimusta.

Laajoja yhtenäisiä luonnontilaisia alueita on Hanskin mukaan vaikea suojella, koska sellaisia ei juuri ole jäljellä. Suojellut alueet ovat yleensä monimuotoisuudeltaan köyhillä alueilla.

Maailman suurin kansallispuisto on Koillis-Grönlannissa. Pinta-alaa sillä on enemmän kuin Ranskalla ja Britannialla yhteensä. Silti siellä elää vain 0,01 prosenttia maailman kasvi- ja eläinlajistosta. Puisto suojelee lähinnä jäälakeutta ja tundrakaistaletta.

Hanski muistelee havainneensa siellä tunnissa neljä viidestä alueen päiväperhoslajista. Borneossa lähes tuhannen päiväperhoslajin havaitseminen luonnossa veisi vuosia.

Suomen metsiensuojelu saa Hanskilta kritiikkiä. Täällä metsäalasta on suojeltu 13 prosenttia, mutta suojelualueista valtaosa sijaitsee Kuusamon korkeudelta pohjoiseen. Suurin osa pohjoisen metsistä ei ole hänestä todellisuudessa metsää.

Hän muistuttaa vanhojen metsien tärkeydestä. Suomessa on noin 20 000 sieni-, kasvi- ja eläinlajia, joista noin neljäsosa elää kuolleessa puussa tai on siitä riippuvaisia.

Hanski ehdottaa suojeluun kolmasosan kolmasosan sääntöä: Rajataan koko maasta kolmasosa monimuotoisuuden suojelualueiksi. Jokaisesta syntyneestä monimuotoisuusalueesta suojellaan 30 prosenttia. Näin päädytään suojelemaan keskimäärin 10 prosenttia maa-alasta.

Se olisi parempi ratkaisu kuin perinteiset kansallispuistot ja suuret suojelualueet. Niiden haittapuoli Hanskin mielestä on, että ne paljolti erottavat ihmiset monimuotoisesta luonnosta.

Se on ihmiselle haitaksi, sillä mikrobiston köyhtyminen altistaa meidät allergioille, astmalle ja muille kroonisille tulehdusperäisille sairauksille.

”Yksi syy näiden sairauksien nopeaan yleistymiseen on se, että ihmiset ovat aikaisempaa vähemmän kosketuksissa luonnon monimuotoisuuden kanssa”, Hanski kirjoittaa.

Hän ehti tehdä loppu-uransa aikana tutkimusta myös siitä, miten altistuminen ympäristön pieneliöille vaikuttaa ihmisen immuunijärjestelmään.

Ihmiskunta on vienyt maapallon lähelle kantokyvyn rajoja.

”Jos olisimme todella fiksuja, toimisimme ikään kuin planeettaamme olisi esimerkiksi 30 prosenttia pienempi kuin se todellisuudessa on ja jättäisimme käyttämättä jäljellä olevan 30 prosenttia.”

Muualta universumista ei ole saatu vihjettäkään vieraasta älystä. Syy voi olla älyllisen elämän hetkellisyys.

”Se luultavasti tuhoaa oman aineellisen perustansa silmänräpäyksessä geologisella aika-asteikolla mitattuna.”

Korjaus 21. lokakuuta kello 7:34: Suojeltu metsämaa muutettu metsäalaksi.