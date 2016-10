Viikon kiinnostavimmat tiedeuutiset: suomalaisten ruuasta yhä suurempi osa tulee ulkomailta, avaruusturismi alkaa kohta

Ruuastamme yhä suurempi osa tulee ulkomailta

Vaikka lähiruoasta puhutaan, suomalaisten ravinnosta tulee kasvava osa ulkomailta. Tutkijat selvittivät, miten ruuan tuonti Suomeen on muuttunut ja miten suuren ekologisen jalanjäljen tuontiruoka jättää. Ilmeni, että suomalaisille tuotettiin ruokaa 590 000 peltohehtaarilla Euroopassa, Aasiassa ja Amerikoissa. Viljelmät vastaavat lähes yhdentoista Espoon pinta-alaa.

Äidin ylipaino vanhentaa vauvan soluja

Vanhempien elintavat virittävät vauvan elimistöä jo ennen tämän syntymää. Äidin lihavuus näkyy lapsen sisäisissä mekanismeissa. Jos odottaja on raskauden alkaessa ylipainoinen, hänen vauvansa solut ovat todennäköisesti lyhytikäisempiä kuin normaalipainoisen äidin vauvan.

Avaruusturismi etenee, sadat jo varanneet lennon

Maallikkoja käy avaruudessa kohta enemmän kuin ammattimaisia avaruuslentäjiä. Ensi vuosikymmenen lopulla avaruuden rajan ovat ylittäneet todennäköisesti jo tuhannet turistit. Avaruudessa piipahtamisesta tulee ensin rikkaiden harraste. Näin kävi 1950-luvulla myös ilmailussa. Jos nyt mennään saman kaavan mukaan, voi avaruusturismi muuttua aivan normaaliksi.

Kirkasvalo auttaa, mutta kannattaa myös ulkoilla

Kun syksy etenee ja valo vähenee, levon ja stressin tutkija Sampsa Puttonen sytyttää kirkasvalolampun. Se on hyvä keino säädellä elimistön vireystilaa, Puttonen kertoo HSTV:n tiedeohjelmassa Sfääri. Kirkasvalon tehosta on Puttosen mukaan näyttöä maailmalla. Sen on muun muassa havaittu parantavan oppimista kouluissa ruotsalaisissa kokeissa.