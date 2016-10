Thomas Moren Utopia on 500 vuoden ajan innoittanut yhteiskunnallisia ajattelijoita, uskonlahkoja, hippejä, kommunisteja ja tieteiskirjailijoita

Kuka Thomas More Englantilainen kirjailija, retorikko ja valtiomies. Syntyi 1478, kävi Englannin parhaat koulut. Pidettiin lapsinerona. Valmistui 1494 Oxfordin yliopistosta. Meni naimisiin kahdesti. Koulutti tyttärensä pitkälle, mikä oli siihen aikaan harvinaista. Oli Lontoon johtavia lakimiehiä. Valittiin Englannin parlamenttiin 1504. Englannin kuninkaan lordikansleri ja käskynhaltija vuosina 1529–1532. Katolisen kirkon oppien ja paavin puolustaja. Sensuroi luterilaista kirjallisuutta Englannissa. Kieltäytyi allekirjoittamasta valaa, jossa olisi tunnustanut Englannin kuninkaan myös Englannin kirkon päämieheksi. Sai pian syytteen maanpetoksesta ja mestattiin Lontoon Towerissa 6. heinäkuuta 1535. Paavi Pius XI julisti Moren pyhimykseksi 1935.

Utopia on tuttu sana. Siitä on tullut käsite 500 vuodessa.

Englantilainen humanisti, valtiomies ja lakimies Thomas More julkaisi teoksen Utopia vuonna 1516. Se oli kuvaus ihanteellisesta yhteiskunnasta.

Utopian saari sijaitsee Moren kirjassa lähellä juuri löydettyä Amerikkaa. Kirjan kuvitteellinen päähenkilö Raphael Hythlodaeus löytää Utopian, viettää siellä viisi vuotta ja kuvailee saaren elämää.

Harva meistä on lukenut Utopiaa, ainakaan alkukielellä latinaksi. Aikansa älykkö More kirjoitti oppineiden kielellä. Ehkä siksi Utopia levisi hitaasti. Se käännettiin englanniksi vasta 1551, yli 15 vuotta Moren mestauksen jälkeen.

Kun kirja alkoi saavuttaa lukijoita, sana utopia lähti lentoon ja säilyi halki vuosisatojen.

”Utopia on kulkenut pitkään länsimaisen ajattelun historiassa”, sanoo Utopian historiaa tutkinut Petteri Pietikäinen, aate- ja oppihistorian professori Oulun yliopistosta.

Utooppisessa ajattelussa on Pietikäisen mukaan monta uomaa, mutta vain yksi ja ainoa kirjallinen lähde, Moren teos vuodelta 1516.

”Sen jälkeen jokaisella vuosisadalla on kirjoitettu omia utopioita.”

Fine Art Images

”Utopia on ajatuskoe, jolla More puntaroi mahdollisuutta rakentaa vakaa, tasa-arvoa ylläpitävä ja hyvin järjestynyt valtio”, sanoo Pietikäinen.

Moren Utopiaa johtavat oppineet. Muitakin kansalaisia kannustetaan opiskeluun vapaa-ajallaan. Useimmat opiskelevat ja osallistuvat julkisille luennoille.

Utopiassa ei ole yksityistä omistusta. Tavara on varastoissa, joista ihmiset saavat, mitä haluavat. Kotien ovissa ei ole lukkoja, ja asuntoja kierrätetään asukkaalta toiselle kymmenen vuoden välein.

Työpäivän pituus on kaikilla kuusi tuntia. Saari elää maataloudesta. Jokaisen täytyy elää ja työskennellä maaseudulla kaksi vuotta.

Kaikilla on samanlaiset, yksinkertaiset vaatteet. Vain miesten ja naisten sekä naimattomien ja naimisissa olevien asuissa on eroja.

Moniin uskonnollisiin lahkoihin on viitattu utooppisina. Utopia kuvaa kuitenkin yllättävän maallista yhteiskuntaa, joka on uskonnollisesti suvaitseva. Näin siitä huolimatta, että More oli tiukka katolilainen.

Utopiassa on monta uskontoa: Kuun, Auringon ja esi-isien palvojia. Useimmat uskovat yhteen korkeaan voimaan, jota sanotaan isäksi.

Vain ateisteja halveksitaan. He saavat uskovilta opastusta uskontoihin.

Valistuksen aikana Utopia alettiin sijoittaa tulevaisuuteen. 1800-luvulla sosialistit näkivät siinä ihanneyhteiskunnan siemeniä.

Utopian jälkiä voi lukea jopa 2000-luvun tieteiskirjallisuudesta. Tarinoissa kummittelee usein utopian vastakohta dystopia: synkeä, syvästi eriarvoinen ja epäoikeudenmukainen maailma.

Pohjoismaita on toisinaan pidetty todeksi tulleena Utopiana, hyvässä ja pahassa. Viimeksi näin teki demokraattien esivaaliehdokas Bernie Sanders Yhdysvaltain presidenttikilvassa.

Jotkut pitävät Utopiaa vain pilana, sillä satiirilla on kirjassa vetävä ote. Morella on kieli poskessa.

Päähenkilön nimi Hythlodaeus tarkoittaa latinassa tyhjänpuhujaa. Utopia taas on kreikkaa ja tarkoittaa ei-paikkaa, muistuttaa Pietikäinen Tieteessä tapahtuu -lehdessä.

More halusi kommentoida teoksessa aikansa Eurooppaa ja erityisesti kotimaataan. Ensiluvussa More kuvailee Englannin työttömyyttä ja varkaiden määrää.

Utopiassa kaikkien on käytävä töissä. Uhkapeliin, metsästykseen, koristautumiseen tai astrologiaan ei kannusteta. Pubeja ei ole lainkaan.

Lakimiehiäkään ei Utopiassa ole, vaikka More itse oli lakimies. Lait on tehty yksinkertaisiksi, jotta ihmiset ymmärtäisivät, mikä on väärin ja mikä oikein.

Euroopan maat ja alueet olivat 1500-luvun alussa jatkuvissa kahnauksissa keskenään. More oli kyllästänyt niihin.

Utopian asukkaat halveksivat sotaa. Verenvuodatus järkyttää heitä. Kulta on saaren vaurauden lähde ja erityisesti keino välttää sotaa. Kullalla Utopia lahjoo ulkopuoliset taistelemaan muualla. Utopialaiset itse halveksivat kultaa, jalokiviä, silkkiä ja muuta ylellisyyttä.

Morelle kävi ikävästi. Utopian päähenkilö Hythlodaeus arvosteli rajusti kuninkaita, ruhtinaita ja heidän neuvonantajiaan, jotka olivat vallanhimoisia ja sotaisia.

Mutta kuinka ollakaan, Moresta itsestään tuli kuninkaan neuvonantaja. Hän nousi lopulta kuningas Henrik VIII:n lordikansleriksi. Asemassaan hän oli tinkimättömän katolinen eikä hyväksynyt kuninkaansa politiikkaa, kun tämä yritti irtaantua paavin määräysvallasta.

Niinpä Henrik VIII mestautti Moren Lontoon Towerissa 1535.

De Agostini / U. Colnago