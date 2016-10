Saga Salomaa, 7

Biologisesti katsottuna ihminen on yksi ihmisapinoista, läheistä sukua simpansseille ja gorilloille. Kauan sitten sukupuuttoon kuolleita alkuihmisiä eli Afrikassa jo miljoonia vuosia sitten. Se, missä vaiheessa alkuihmisestä kehittyi ihminen, on vaikea kysymys ja ehkä lopulta lähinnä makuasia.

Ihmisyyden olemusta on pyritty määrittelemään myös itseymmärryksen kautta. Kun Carl von Linné 1700-luvulla määritteli kaikki tuntemansa eläinlajit, hän käytti ihmisen määritelmänä muinaisten kreikkalaisten ohjetta: tunne itsesi.

Yksi ihmisen tärkeä tunnusmerkki on, että käyttäytymisemme on paljolti opittua. Jos ihminen ei kasva ihmisten joukossa, hänestä ei tule ”oikeaa ihmistä”. Tiede tuntee tällaisia tapauksia, muun muassa susien kasvattamia susi-ihmisiä. Voisi ehkä sanoa, että ihminen on se, joka osaa olla ihmisiksi.

Mikael Fortelius

evoluutiopaleontologian professori

Helsingin yliopisto