1966 lokakuussa. Liian monet nuoret insinöörit kiinnostuvat perustutkimuksesta. Mikäli näiden nuorten lahjakkuuksien energia suunnattaisiin konkreettisiin tavoitteisiin, uusien myyntiartikkelien kehittämiseen, luotaisiin uusi luja pohja maan vaurastumiselle.

Määrätietoinen tavoitteeseen pyrkivä tutkimustyö ei ole vähemmän kunniallista kuin puhdas perustutkimus. Usein se on vaativampaa, koska vaikeudet on voitettava eikä niitä voida niin helposti kiertää kuin perustutkimuksessa, jossa usein voidaan valita pienimmän vastuksen tie, sanoi tekn. tri Pekka Rautala puhuessaan Outokumpu Oy:n uuden tutkimuslaboratorion avajaistilaisuudessa Espoon Olarissa.

Suomalainen teollisuus on kitsas sijoittaessaan varoja tutkimukseen, tri Rantala jatkoi. Tuotanto perustuu luonnonrikkauksiin ja hyvään insinööritaitoon, jolla ymmärretään teknillisen osaamisen kokemusperäistä hallintaa.

On myös syntynyt paljon kohuttu uustuotanto, so. näennäisesti modernien laitteiden valmistus. Lähempi tarkastelu paljastaa tällaiset laitteet usein plagiaateiksi, mikä on luonnollista, koska tutkimustyötä laitteen kehittämiseksi ei ole tehty. Tällainen tuotanto harvoin pystyy luomaan kovilla kansainvälisillä markkinoilla kilpailun kestäviä tuotteita.