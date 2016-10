Tervapääsky voi pysytellä ilmassa melkein vuoden – ilman välilaskua

Pikkuriikkinen lähetin kertoi ruotsalaistutkijoille, että tervapääsky lentää jopa kymmenen kuukautta yhtä mittaa ilman välilaskuja. Se malttaa laskeutua vain pesimään.

Tervapääsky on tiedetty kovaksi lentäjäksi. On arveltu, että se viihtyy taivaalla viikkoja yhtämittaisesti. Ruotsalaistutkijat osoittivat todellisuus on vielä ihmeellisempi: pääsky pysyttelee ilmassa peräti kymmenen kuukautta yhteen soittoon.

”Tämä on pisin tunnettu lentovaihe millään linnulla – ennätys siis”, kertoo professori Anders Hendenström Lundin yliopiston tiedotteessa.

Hedenströmin ryhmä varusti 13 tervapääskyä pikkuruisilla laitteilla, jotka rekisteröivät, missä ja miten linnut kulkevat. Näin tutkijat saivat selville, oliko lintu ilmassa vai ei, ja millä korkeudella se milloinkin lensi. Osaa linnuista seurattiin kaksi kokonaista vuotta.

Kävi ilmi, että linnut parkkeerasivat vain pesimään. Loput kymmenen kuukautta vuodesta ne viettivät ilmassa, matkalla Pohjolasta Afrikkaan ja takaisin.

Muutama lintu levähti joskus öisin kiinteällä alustalla, mutta nämäkin poikkeukset pysyivät ilmassa 99,5 prosenttia talvimatkastaan.

Loput eivät laskeutuneet kertaakaan koko edestakaisella muuttoreissulla. Nämä sinnikkäät ilmailijat vaihtoivat lennossa uudet sulat siipiinsä ja pyrstöönsä, valtaosa maassa tai puussa piipahtaneista ei.

”Voi olla, että sulkien uusiutumattomuus kielii esimerkiksi loisista. Se taas voisi selittää eron yksittäisten lintujen lentokäyttäytymisessä”, Hedenström arvelee.

Miten tervapääskyt jaksavat lentää niin pitkään? Miten ne lepäävät lennossa?

”Ne saattavat nukkua liidossa. Joka aamu ja ilta ne nimittäin nousevat noin kahden–kolmen kilometrin korkeuteen. Ehkä ne nukkuvat liitäessään sieltä alas”, pohtii Hedenström.

Tutkimuksen julkaisi Current Biology.