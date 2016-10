Dinosauruksella oli aivot kuin linnulla – vihdoin löytyi muinaista aivokudosta

Vihdoinkin on löytynyt dinosauruksen aivokudosta, ja alustavien tutkimusten perusteella niiden aivot saattoivat muistuttaa nykyisten krokotiilien aivoja – tai lintujen.

Aivokudosta havaittiin ohuelti Britanniasta löytyneen fossiilin pinnalta. Ruskean kymmensenttisen kivenpalasen löysi fossiilien harrastaja jo yli vuosikymmen sitten.

Fossiili lienee dinosauruksen kallon sisäosista. Kallo kuului tutkimuksen mukaan ehkä dinosauruslajille, joka muistutti Iguanodonia. Se oli jopa kymmenmetrinen kasveja syönyt dinosaurus, joka eli yli 130 miljoonaa vuotta sitten.

Muinaisen aivokudoksen säilyminen missään määrin on todella harvinaista. Cambridgen yliopiston tutkija Alex Liu kuvailee tutkimustiedotteessa löytöä ällistyttäväksi.

Kudosten fossiloitumisen voisi selittää se, että eläimen pää on ehkä päätynyt hyvin happameen ja vähähappiseen veteen, mahdollisesti suohon. Se on ehkä kuollut suon äärelle, ja pää on painunut veteen kuin säilöntäliemeen. Siksi aivokudokseen ehti kertyä mineraaleja ennen kuin se ehti tyystin hajota.

Fossiilin yksityiskohdat paljastuivat pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. Tutkijat näkivät merkkejä aivokalvoista ja hiussuonista.

David Norman

Palasessa näyttäisi olevan rakenteita, jotka viittaavat aivokuoreen. Rakenteissa on samaa kuin dinosaurusten jälkeläisten eli krokotiilien ja lintujen aivoissa.

Lajista riippuen matelijoiden aivot eivät täytä koko kalloa vaan ympärillä voi olla tilaa. Fossiloitunut aivokudos näyttäisi olleen vasten kalloa. Se voisi viitata siihen, että dinosauruksella oli isot aivot.

Tosin eläin on myös saattanut kuollessaan päätyä asentoon, jossa aivot ovat painuneet kalloa vasten. Eläimen älykkyydestä ei voi tämän perustella sanoa mitään, tutkijat huomauttavat. Aivojen koko ei myöskään selviä.

Pehmeän kudoksen säilyminen on harvinaista. Muinaisen sydämen löytymisestä kerrottiin keväällä 2016. Yli sata miljoonaa vuotta sitten eläneen kalan sydän löytyi Brasiliasta. Merkittävästä löydöstä kertoi muun muassa The Conversation.