Tutkimus: Miesten ehkäisypistos toimii, koehenkilöt haluavat jatkaa käyttöä

Eri puolilla maailmaa tehdyt testit osoittivat, että miehelle annetut uudet hormoniruiskeet ehkäisevät tehokkaasti epätoivottuja raskauksia.

Naisilla on luotettavat ehkäisypillerinsä, ja miehillekin on pitkään yritetty kehittää hormonaalista ehkäisyä. Siittiötuotanto on kyetty tehokkaasti lamaamaan ylimääräisellä testosteronilla, mutta sen on pelätty aiheuttavan miehille terveyspulmia.

Uudessa ehkäisyvalmisteessa osa testosteroniannoksesta on korvattu naisen keltarauhashormonia matkivalla progestiinilla. Yhdistelmää testattiin 320 vapaaehtoisen pariskunnan avulla Britanniassa, Saksassa, Italiassa, Intiassa, Indonesiassa, Australiassa ja Chilessä.

Koehenkilöt olivat iältään 18–45-vuotiaita miehiä ja 18–38-vuotiaita naisia, jotka olivat terveitä ja hedelmällisiä. Seksiä puolisot harrastivat ainakin kahdesti viikossa.

Miehille annettiin testosteronia ja progestiinia pistoksina parin kuukauden välein käsivarteen. Puolen vuoden kuluttua mitattiin, oliko siittiöiden määrä oli pudonnut alle miljoonaan millilitrassa siemennestettä. Tämä määrä ei enää riitä raskauden alkamiseen.

Miehistä valtaosan siittiöt hupenivat toivottuihin lukemiin. Heistä 266 jatkoi pistosten käyttöä ainoana ehkäisynä. Menetelmä toimi: 13 kuukauden aikana vain neljän puoliso tuli raskaaksi.

Kun pistokset lopetettiin, siittiöiden tuotanto hyrähti taas käyntiin. Vain yhden koehenkilön siittiötuotanto ei palautunut ennalleen neljän vuoden jälkiseurannassa.

Sivuvaikutuksia kuitenkin ilmeni. Miehet raportoivat muun muassa lihaskipuja, aknea, seksihalujen lisääntymistä ja masennusoireita. 20 miestä lopetti tutkimuksen haittojen takia.

Yli 75 prosenttia osallistujista oli kuitenkin niin tyytyväisiä, että ilmoitti haluavansa käyttää hormonipistoksia ehkäisykeinona jatkossakin.

Vaikka pistokset estivät raskauksia tehokkaasti, hormoniyhdistelmän turvallisuus pitää vielä varmistaa, ennen kuin menetelmä saadaan laajaan käyttöön, tutkijaryhmään jäsen Mario Philip Reyes Festin Maailman terveysjärjestöstä sanoo tiedotteessa.

Tutkimuksen julkaisi Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.