Viikon kiinnostavimmat tiedeuutiset: Kokeellinen syöpähoito vei tutkijan oikeuteen, tervapääsky varmistui ennätyslentäjäksi

Tutkija joutui kokeellisesta syöpähoidosta oikeuteen

Syöpätutkija Akseli Hemminki kokeili uusia syöpähoitoja potilaisiin, joiden tila oli toivoton. He olivat jo saaneet vakiintuneet hoidot. Hemminki iski syöpäsoluihin viruksilla. Fimean lääkäri pyysi poliisia tutkimaan, oliko virushoito kokeellista vai lääketutkimusta, jota ei saa tehdä luvatta. Oikeus vapautti Hemmingin. Virushoidot etenevät maailmalla.

Tervapääsky voi olla ilmassa melkein vuoden

Tervapääsky on tiedetty kovaksi lentäjäksi. On arveltu, että se viihtyy taivaalla viikkoja yhtämittaisesti. Todellisuus on vielä ihmeellisempi. Ruotsalaistutkijat osoittivat, että tervapääsky voi pysytellä ilmassa peräti kymmenen kuukautta yhteen soittoon ja laskeutuu vasta pesimään. Se on lintujen kestävyysennätys.

Pallon puskeminen voi heikentää pelaajan muistia

Jalkapallon puskeminen voi lamauttaa aivojen toimintaa. Koepelaajien muisti heikkeni hetkeksi tieteellisessä puskukokeessa. Brittiläisen yliopiston tutkijat panivat ryhmän nuoria jalkapalloilijoita puskemaan palloa päällään kaksikymmentä kertaa. Keskityksen antoi kone. Muistikokeessa puskuharjoituksen jälkeen pelaajien tulokset heikkenivät merkittävästi.

HSTV:n Sfääri keskustelee tiedeuutisten virheistä

”Terveydestä liikkuu paljon potaskaa, silkkaa huuhaata ja pelottelua”, sanoo HSTV:n tiedeohjelma Sfäärin vieras Ulla Järvi. Järvi on lääketieteen toimittaja ja Tiedetoimittajien liiton pääsihteeri. Hän on toimittanut oudoista ja virheellisistä tiedeuutisista kirjan nimeltä Maito tappaa yhdessä toimittaja ja tutkija Tuukka Tammen kanssa.