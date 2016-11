Yrttitutkija syötti lihansyöjäkasville maitojauhetta – Bertalan Galambosi etsi ja löysi uutta viljeltävää Suomen pelloille

Kuka Ginsengin ja nokkosen tutkija Puutarha-agronomi Bertalan Galambosi, 70, on tutkinut yrttien peltoviljelyä Suomessa yli kolme vuosikymmentä. Tehnyt kokeita muun muassa amerikanginsengillä, joka menestyy täällä hyvin, ja nokkosella, josta saa sekä terveellistä syötävää että mainiota kuitua. Pitänyt satoja luentoja eri puolilla Suomea Inarista Helsinkiin. Työskenteli nuorena kymmenen vuotta synnyinmaansa Unkarin suurimmalla yrttiosuustilalla Budapestin lähellä. Opettaa kuudelle lapsenlapselleen puoliksi unkarilaista identiteettiä. Harrastaa valokuvausta. On kuvannut 240 suomalaista kirkkoa ja perehtynyt niiden historiaan.

”Olin onnenpoika. Sain tehtäväkseni etsiä uusia peltoviljelyyn sopivia yrttejä”, muistelee yliagronomi Bertalan Galambosi. Hän kertoo 1980-luvusta, jolloin muutti Unkarista Suomeen ja meni töihin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Mikkelin koeasemalle.

Elettiin nousukautta, viljelijöitä kiinnostivat vaihtoehtoiset kasvit ja Galambosi ”lähti lentoon”, kuten hän itse kuvaa. Sarka oli melkein kyntämätön, sillä vuonna 1984 yrttejä viljeltiin Suomessa vain 40 hehtaarilla. Nyt niitä kasvatetaan ammattimaisesti jopa 18 000 hehtaarilla.

Lisäksi ne rehottavat mediassa. Niille omistettujen palstamillimetrien määrää ei kannata edes yrittää laskea.

Eläkkeelle jäätyään Galambosi kokosi yhdessä puutarha-alan opettajien kanssa elämäntyönsä Yrttien viljely -oppikirjaksi. Opetushallituksen julkaisema teos ilmestyi marraskuun alussa. Se sisältää ohjeet 70 lajin kasvattamiseen meidän oloissamme.

Kaikkia Galambosin tutkimuskohteista ei ole helppo mieltää pelloilla viljeltäviksi. Esimerkiksi pikkuista pyöreälehtikihokkia ja sen punaisten nystykarvojen päässä kimmeltäviä limapisaroita suomalaiset ovat tottuneet ihmettelemään suolla.

Kasvilla olisi kuitenkin maailmalla kysyntää, ja sitä keräävät luontaistuotteita valmistavalle tehtaalle Sveitsiin ainakin Oulun 4H-nuoret. Keruu sujuu hitaasti, sillä kihokkia löytyy harvakseltaan hankalista, kosteista paikoista. Yksi kasvi painaa vain gramman tai vähemmän.

Jos esiintymiä verottaa liikaa, käy kuten Unkarissa, jossa laji täytyi rauhoittaa ennen kuin se olisi poimittu loppuun.

Galambosi kollegoineen perusti keinotekoisia suopenkkejä. Pahin pulma oli löytää lihansyöjäkasville sopivaa proteiinia. Tutkijat syöttivät sadan neliömetrin kasvustolle muun muassa kalanpoikasten ruuaksi kehitettyä kallista valmistetta. Se tappoi kihokit.

Ratkaisuksi keksittiin maitojauhe. Kun sillä pölytettiin nälkäisiä taimia kerran viikossa, kasvu nopeutui 30 prosentilla. Tiivis viljelmä tuotti jopa sata kertaa enemmän satoa kuin sama ala luonnossa.

Petteri Kokkonen / HS

Kun Galambosi puhuu kasveista, hänen silmänsä loistavat ja kädet käyvät. Erityisen eloisasti hän kuvailee ruusujuurta, lempiyrttiään. Hän tunnustaa tulleensa lähes riippuvaiseksi päivittäisestä ruusujuuripilleristä.

Rohtoon uskoo moni muukin. Kerrotaan, että kosmonautit ja Leonid Brežnev ovat lisänneet sen avulla keskittymiskykyään ja vireyttään.

Galambosin viljelykokeiden ruusujuuret olivat kymmenestä maasta noin 30 kasvupaikalta. Kilpisjärveläinen kanta päihitti sekä keskieurooppalaiset että muualta Skandinaviasta tulevat kasvit, mutta parhaiksi osoittautuivat Altaivuoriston yksilöt.

Paremmuuden mittari oli rosaviinin pitoisuus. Se ja salidrosidi ovat tärkeimpiä aineista, joiden vuoksi kasvia suositaan luontaistuotteissa.

Altain rinteiltä kasvia on enää vaikea löytää. Rohdosyrtti on kerätty loppuun parinkymmenen kilometrin vyöhykkeiltä kaikkien teiden varsilta.

Ärtymys ajoi Galambosin joidenkin tutkimusten tekoon. Ne käsittelivät uutuuskasveja, joiden siemeniä myytiin luetteloissa – ilman täkäläisiin oloihin sopivia viljelyohjeita. Niihin kuuluvat suvikynteli ja meksikonrakuuna eli rohtosamettikukka tai samettirakuuna.

Molemmat paljastuivat Suomen kesässä iloisesti kasvaviksi yksivuotisiksi yrteiksi, jotka lemuavat ihanasti.

Galambosi on tehnyt kokeita myös siksi, että voisi vastata ihmisten kysymyksiin. Häneltä on näet lukemattomia kertoja tivattu, ovatko suomalaiset yrtit puhtaampia ja aromikkaampia kuin muunmaalaiset.

Meidän yrteissämme lyijyä oli 1990-luvun alussa noin puolet vähemmän kuin vaikkapa puolalaisissa tai saksalaisissa, mutta sittemmin lyijytön bensiini on tasoittanut eroa roimasti. Maahan sidoksissa olevan kadmiumin pitoisuudet ovat Suomessa yhä pienempiä kuin muualla.

Sen sijaan yöttömät yöt eivät lisää aromiöljyjen määrää. Se ei riipu valosta vaan lämmöstä.

On silti poikkeuksia. Väinönputkea kannattaisi viljellä Lapissa, sillä siellä kasvin juuriin kehittyy huomattavasti enemmän tuoksua antavaa ja viinatehtaiden arvostamaa beta-fellandreenia kuin vertailun kohteena olleessa Unkarissa.

Myös kurkkuyrtti hyötyy pohjoisuudesta. Viileys edistää öljyn muodostumista siemenissä. Öljy sisältää gammalinoleenihappoa, jota käytetään kosmetiikkateollisuudessa.

Lupaavista tutkimustuloksista huolimatta kukaan ei Suomessa kasvata kihokkia eikä kurkkuyrttiä. Ruusujuuren viljelijöitä on muutamia.

Suomessa yksi yrtti on ylivoimainen. Galambosi oli alussa mukana opettamassa sen viljelyä suomalaisille. Hanke kannatti: maamme tuottaa kolmasosan maailman kuminasta.