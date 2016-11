Oskar Huotari, 8

Kyllä, ääni kulkee aina lasin läpi. Se voi kulkeutua lasin läpi kahdella eri tavalla.

Ilmassa kulkevat äänet eli ääniaallot saavat ikkunan tai muun tavallisen lasin taipumaan joustavan kalvon tapaan. Kun lasi tällöin värähtelee, se saa ilmankin värähtelemään lasin toisella puolella. Näin ääni jatkaa kulkuaan.

Äänen on sitä vaikeampaa kulkeutua mitä enemmän laseja on, mitä paksumpia ne ovat ja mitä suurempi niiden välinen etäisyys on. Myös lasin kiinnitys esimerkiksi ikkunankarmeihin vaikuttaa äänen läpäisyyn.

Jos lasi on erittäin paksu, se ei enää taipuile ääniaaltojen mukana. Ääniaallot synnyttävät tällöin lasiin sisäisiä paineenvaihteluita, jolloin ääni etenee yli kymmenen kertaa nopeammin kuin ilmassa.

Tavallisten ikkunoiden läpi ääni ei yleensä etene näin, koska ne eivät ole valtavan paksuja.

Tom Kuusela

fysiikan yliopistotutkija

Turun yliopisto