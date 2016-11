Älä valmistu väärään aikaan – huonon alun ”arpivaikutusta” ei paikkaa edes työpaikan vaihdos seuraavalla nousukaudella

Opinnoista valmistumisen pitäisi olla elämän kohokohtia. Huono ajoitus voi kuitenkin pilata ilon.

Talouden kehnot ajat ovat myös kehnoja aikoja valmistua. Sen ovat tunteneet nahoissaan ne, jotka ovat saaneet paperinsa ja astuneet työmarkkinoille viime vuosien taantuman aikana.

Heitä ennen heiveröisen alun työelämään sai 1990-luvun laman sukupolvi. Moni valmistui suoraan kortistoon. Jopa 25 prosenttia joutui opintojensa jälkeen työttömäksi, siis joka neljäs.

Vastoinkäymiset eivät jääneet siihen, kertoo Tilastokeskuksen suunnittelijan Anna Loukkolan tekemä vertailu vuosina 1992 ja 2002 valmistuneista.

Lamasukupolvesta oli viiden vuoden päästä työttömänä edelleen yli kymmenen prosenttia ja vielä kymmenenkin vuoden päästä seitsemän prosenttia.

Työnsaanti vaikeutui laman aikana kaikilla koulutustasoilla, mutta korkeakoulutetuilla vähemmän kuin muilla. Mitä pidemmälle oli kouluttautunut, sitä vähemmän tarvitsi pelätä työttömyyttä. Tämä sääntö on pitänyt vastakin.

Aurinkoisempaa oli ponkaista työelämään 2000-luvun alussa. Silloin opintonsa päättäneistä nuorista aikuisista oli vailla työpaikkaa alkuun 8,5 prosenttia, mutta viiden vuoden kuluttua enää neljä prosenttia. Talous imaisi nuoret aikuiset mukaansa selvästi reippaammin kuin laman syövereissä.

Entä nyt, kun Suomen talous on kituuttanut vuosikausia. Ensin bruttokansatuote romahti 2009, ja tuotanto supistui myös vuosina 2012–2014. Vasta viime vuonna alkoi heikko kasvu.

Taantuma saattaa katkaista elintason kasvun, joka on näihin asti jatkunut sukupolvesta toiseen, varoittavat Suomen Pankin ekonomistit Helvi Kinnunen ja Petri Mäki-Fränti. Heidän analyysinsa kertoo, että alle 35-vuotiaiden tulojen kehitys on jäänyt heikommaksi kuin edellisillä sukupolvilla samassa iässä.

Tutkijat pitävät tilannetta huonompana kuin 1990-luvun lopussa, jolloin talous lähti nopeaan nousuun ja lama jäi taakse. Nyt kasvua ei ole näköpiirissä, ja siksi vaikeudet uhkaavat pitkittyä.

Huono alku voi heikentää työllistymistä tulevaisuudessakin, Kinnunen ja Mäki-Fränti uskovat. Myös koko elinkaarelta kertyvät tulot jäävät pienemmiksi alkupään vaikeuksien takia.

Vielä ei kuitenkaan voi puhua kadotetusta sukupolvesta. Tätä mieltä on Jyväskylän yliopiston koulutuksen taloustieteen professori Roope Uusitalo.

Hänenkin mukaansa nuorten tulot ovat laskeneet verrattuna edellisiin sukupolviin. Syy on osittain heikossa suhdanteessa ja osittain siinä, että nuoremmissa sukupolvissa on aikaisempaa enemmän opiskelijoita.

Opiskelijat ovat pienituloisia, mutta tulevaisuudessa koulutustason nousu lupaa parempaa.

”On vielä liian aikaista väittää, että nykyiset nuoret ikäluokat jäisivät pysyvästi huonompaan asemaan kuin vanhemmat”, Uusitalo sanoo.

”Tiedetään, että suhdannevaihtelut osuvat kovemmin nuoriin kuin vanhempiin työntekijöihin. Se ei vielä kerro, jääkö siitä pysyviä jälkiä.”

Todennäköisesti jonkinlaisia jälkiä jää, mutta ei välttämättä koko elämäksi, vihjaavat ulkomaiset tutkimukset. Suomessa ei ole tiettävästi tutkittu, miten kompasteleva alku työuralle heijastuu tulevaisuuteen.

Monessa muussa maassa on todettu ilmiö, jota ekonomistit kutsuvat vähän pelottavalla termillä: arpivaikutus, scarring effect.

Viime vuonna julkaistu saksalainen tutkimus ammattikoululaisista päätyy synkkään päätelmään: taantuman aikaan valmistuneiden ansiot heikkenevät pysyvästi. Heikkoa alkua eivät paikkaa työpaikan vaihdokset seuraavalla nousukaudella.

Maisteritkaan eivät säästy arvilta. Kanadalaisia yliopistotutkinnon suorittaneita tarkastellut tutkimus osoitti, että taantuma leikkasi vastavalmistuneiden vuosituloja yhdeksän prosenttia. Kesti kymmenen vuotta, ennen kuin huono-onninen ikäpolvi pääsi tasoihin muiden kanssa.

Ero voi kuroutua nopeamminkin. Ranskalaisessa tutkimuksessa siihen ei mennyt kuin kolme vuotta. Tätä tutkijat selittävät muun muassa sillä, että maan nuorisotyöttömyys on ollut muutenkin suurta. Siksi työnantajat eivät pane nuorten työttömyysjaksolle niin paljon painoa rekrytoinnissa.

Arpia jättää se, että taantuman aikana moni joutuu aloittamaan epävarmemmista ja huonommin palkatuista työtehtävistä. Työttömyyskausi voi vaikeuttaa työpaikan saantia myöhemminkin.

”Jos on pitkiä työttömyyskausia tai on tehtävissä, jotka eivät vastaa koulutusta, seuraavat työnantajat helposti tulkitsevat, että tässä on ongelma, vaikkei se sitä ole”, sanoo koulutuksen ja työelämän tutkija Päivi Vuorinen-Lampila Jyväskylän yliopistosta.

Nuoret tiedostavat riskin.

”Yksi syy opintojen pitkittymiseen on se, että ihmiset eivät halua valmistua, jos työnäkymät ovat heikot”, Vuorinen-Lampila sanoo.

”He pysyvät mieluummin opiskelijoina ja tekevät ehkä ohessa jotain työtä, joka ei vastaa koulutusta. Näyttää paremmalta hakea töitä valmistumassa olevan opiskelijan kuin työttömän statuksella.”

Esimerkiksi tekniikan alalla jatko-opiskelijoiden määrä kasvaa vaikeina aikoina. Ruvetaan siis tekemään väitöskirjaa, kun työmarkkinat yliopiston ulkopuolella eivät vedä.

Myös lasten hankinta näyttää Vuorinen-Lampilan tutkimuksen mukaan olevan keino suojautua työuran aloittamisen vaikeuksilta.

”Korkeasti koulutetusta ihmisestä on paljon helpompi sanoa, että olen kotona hoitamassa lapsia kuin että olen työtön. Se näyttää myös myönteisemmältä cv:ssä.”