HSTV:n Sfääri-ohjelma: Tietokonepelit vahvistavat ihmisen työmuistia, mutta liika on liikaa, aivotutkija varoittaa

Tietokonepelien ja kännykkäpelien pelaaminen voi vahvistaa ihmisen työmuistia ja vaikuttaa muistiin liittyvien aivojen osien toimintaan.

Liiallinen pelaaminen vaikuttaa kielteisesti, aivotutkija Mona Moisala sanoo HSTV:n tiedeohjelmassa Sfääri.

Psykologian tohtorikoulutettava Moisala väittelee vuoden alussa teknologian käytön vaikutuksista nuorten aivoihin.

Tutkimuskohteena on joukko helsinkiläisiä nuoria. He eivät olleet mitään himopelaajia, joita on tutkittu jo aika paljon.

Moisala on kiinnostunut pelaamisen pitkäkestoisista vaikutuksista. Niitä voi havaita ihan normaalinuortenkin aivoissa.

”Havaittiin, että pelaaminen on yhteydessä parempaan työmuistisuoritukseen. Erityisesti, kun työmuistia kuormitettiin enemmän, yhteys pelaamiseen alkoi näkyä.”

Työmuistissa ihminen säilyttää tietoa vähän aikaa mahdollista myöhempää käyttöä varten. Se on muistin aktiivinen osa, jota käytetään kun pidetään mielessä vaikkapa ostoslistaa tai numerosarjaa.

Maailmalla on havaittu, että pelin kuormittama aivojen alue voi kehittyä. Eräässä tutkimuksessa kaksi kuukautta Super Mariota pelanneiden hippokampus eli aivoturso suureni.

Tämä aivojen osa liittyy keskeisesti muistin toimintoihin ja muun muassa suunnistamiseen, jota kyseisessä pelissä joutuu tavallaan tekemään.

”En halua antaa mielikuvaa, että pelaaminen tekee hyvää aivoille”, Moisala sanoo.

Koetilanteissa saadaan tuloksia aika rajallisissa kognitiivisissa tehtävissä. Niitä ei voi suoraan yhdistää taitoihin, joita ihminen tarvitsee esimerkiksi kuten koulussa tai liikenteessä.

”Jos pelaaminen menee yli eli aletaan puhua peliaddiktiosta, kognitiivisia vaikutuksia ei ole. Se vaikuttaa negatiivisesti aivoihin, koska pelaaminen vie aikaa muilta aivoille tärkeiltä asioilta, unelta, liikunnalta ja sosiaalisilta suhteilta.”

Miten videopelien pelaaminen vaikuttaa aivoihin – Sfäärin vieraana aivotutkija Mona Moisala

Sfäärin vieraana pelaamisen vaikutusta aivoihin tutkinut psykologian tohtorikoulutettava Mona Moisala.

