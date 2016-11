Kohta pääsemme kokeilemaan, millaista on muistaa kaikkien nimet – sosiolasit kertovat, kuka edessäsi seisoo

Miten elämä muuttuisi, jos aina muistaisimme tapaamiemme ihmisten nimet ja kasvot?

Kohta pääsemme kokeilemaan, lupaavat tutkijat. Älykkäät silmälasit kertovat, kuka seisoo edessäsi.

Ne tunnistavat vuosikymmenien takaisen koulukaverin. Tai kertovat äsken esitellyn ihmisen nimen, joka on livahtanut saman tien toisesta korvasta ulos.

Seppo Solmela

Singaporelainen ryhmä Infocomm Research -tutkimuslaitoksessa on rakentanut sosiaalisen vuorovaikutuksen apuvälineen nimeltä SocioGlass. Laitteistoon kuuluvat vanhat Google Glass -silmälasit ja älypuhelin, jolla on yhteys pilvipalveluun.

Lasien kamera kuvaa edessä olevaa henkilöä. Jos hän on tietokannassa, lasit kertovat nimen ja muita tietoja. Ne ilmestyvät lasien näyttöön.

Työkäyttöä varten lasit kertovat keskustelukumppanin aseman tai tittelin ja työpaikan. Ne voivat kertoa, mitä asiantuntemusta ja saavutuksia hänellä on.

Ne voivat kertoa vastaantulijasta paljon muutakin: kansallisuuden, kielen, iän, asuinpaikan, koulutuksen, siviilisäädyn, puolison. Näytölle olisi mahdollista saada myös sosiaalista informaatiota eli tietoja yhteisistä kollegoista ja ystävistä.

Vapaa-ajan asetuksilla lasit voisivat näyttää keskustelukumppanin harrastukset ja vaikkapa urheilulajit, joita hän seuraa.

Käyttöä kasvojentunnistukselle olisi monessa paikassa. Yhdysvaltalaisen organisaatiotutkijan Robert Crossin mukaan työntekijä tapaa keskimäärin 10–12 henkilöä työpäivän aikana. Kun henkilöt vaihtuvat, kaikkien muistaminen on vaikeaa.

Kyvyssä tunnistaa kasvoja ja muistaa nimiä on eroja, mutta kaikkien muisti on rajallinen. Joillakin se on vielä keskimääräistä huonompi.

Äärimmillään ihminen kärsii kasvosokeudesta eli prosopagnosiasta. Hänen voi olla vaikea tunnistaa läheistenkään ihmisten kasvoja. Suomen Autismisäätiön mukaan oireyhtymää esiintyy noin kahdella prosentilla ihmisistä.

OrCam

Erityisryhmille suunniteltuja kaupallisia ”sosiolaseja” on jo käyttäjien testattavana.

Israelilainen konenäön tutkija Amnon Shashua ja hänen yrittäjätoverinsa Ziv Aviram ovat kehittäneet sokeille ja näkövammaisille Orcam MyEye -lasit. Niiden kamera tunnistaa omaiset ja muut läheiset ihmiset, joiden kuvat on tallennettu palvelimelle. Lasit ilmoittavat tunnistetun ihmisen nimen puhumalla.

Tähän asti kasvojentunnistuksen kaupalliset sovellukset ovat olleet enemmän varmistusta kuin varsinaista tunnistusta.

Lentokentän automaatti vertaa itse ottamaansa matkustajan kuvaa tämän passikuvaan. Tunnistimet ovat kiinteitä laitteita ja toimivat hyvin silloin, kun tunnistettava tekee yhteistyötä.

Tulevaisuudessa halutaan havaita suuresta joukosta vanha koulukaveri – ja vielä niin, että hän ei itse huomaa koneen tunnistaneen hänet.

Luonteva vuorovaikutus vaatii tunnistamista vajaassa puolessa sekunnissa. Ranskalaisen kognitiotutkijan Simon Thorpen noin kaksikymmentä vuotta sitten tekemän tutkimuksen mukaan raja on 445 millisekuntia.

Huomaamattomille sosiolaseille avaa tietä kolme teknistä kumousta: laitteiden pienentyminen, tietojenkäsittelytehon kasvu ja tunnistusalgoritmien kehitys.

Turun yliopiston elektroniikkatutkija Olli Lahdenoja rakensi väitöskirjatyössään kasvontunnistusjärjestelmän, joka mahtuu yhdelle integroidulle piirille tai mikrosirulle. Samalla hän paransi mittaustiedon käsittelyä niin, että mitattavien piirteiden määrää vähennettiin tarkkuuden kärsimättä.

Lahdenoja tukeutui paljolti Oulun yliopiston konenäkötutkimuksessa tehtyyn työhön. Oulu on yksi maailman keskuksista kasvojentunnistuksen alalla.

Kehitystä jarruttaa vielä pari ongelmaa. Yksi on tunnistuksen epäluotettavuus.

Parhaimmillaan on päästy yli 90 prosentin luotettavuuteen, kun kokeet on tehty pienillä ryhmillä. Tarkkuus laskee, kun mennään todelliseen maailmaan eli suuriin kuvamääriin. Tämä ei kuitenkaan ole tekniikalle este, vaan vain hidaste.