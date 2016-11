Ylös vuoteesta, potilas! Vuodelepo on pahasta liki kaikista vaivoista toipuville

Fakta Peti on pahasta Pitkässä vuodelevossa lihasmassa ja -voima hupenevat. Veritulppien ja rytmihäiriöiden riski kasvaa. Keuhkokuumeen ja virtsatietulehdusten vaara lisääntyy. Painehaavat ja muut iho-ongelmat uhkaavat. Luut heikkenevät.

Vuodelepo voi olla nykyään armottoman lyhyt sairaalassa vaikkapa lonkkaoperaation jälkeen.

Potilas nostetaan jaloilleen viimeistään leikkausta seuraavana päivänä. Jos kunto ei vielä riitä kävelyyn, niin ainakin potilas pannaan istumaan vuoteen laidalle tai tuoliin.

Makaaminen on pahasta toipumiselle ja terveydelle.

Pitkä vuodelepo vaikuttaa haitallisesti oikeastaan kaikkiin elimistön toimintoihin, tiivisti yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston professori Dale Needham lääketieteen aikakauslehdessä Jamassa joitakin vuosia sitten.

Nestekierto häiriintyy, samoin verenpaineen säätelyn mekanismit. Laskimoveritulppien ja rytmihäiriöiden riski kasvaa.

Myös infektioiden vaara kasvaa vuodelevossa. Erityisesti lisääntyvät keuhkokuumeen, virtsatieinfektioiden, painehaavojen ja muiden iho-ongelmien riskit.

Pitkän vuodelevon seuraukset ilmenivät dramaattisesti yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa, jossa terveet vapaaehtoiset pantiin makaamaan kymmenen päivää. Tutkimuksesta on kertonut Duodecim.

Koehenkilöt olivat keski-iältään 67-vuotiaita. He olivat vuoteessa periaatteessa jatkuvasti, mutta kävivät sentään vessassa. He söivät normaalia ruokaa, jossa oli proteiinia suositusten mukaisesti.

Kaikki lihaksiin liittyvät mittarit menivät kymmenessä päivässä miinukselle. Lihasmassa ja lihasvoima vähenivät. Lihakset hupenivat etenkin alaraajoista.

Iäkkäämmät kärsivät makaamisesta kymmenessä päivässä yhtä paljon kuin nuoremmat neljässä viikossa.

”Nuorilla ja paljon liikkuvilla on vielä voimavarojen reserviä. Makuuttaminen on suurin riski ikääntyneille, yli 70-vuotiaille”, professori Timo Strandberg sanoo. Hän työskentelee Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa Meilahdessa.

Lihaskatoa voi olla nuorillakin ihmisillä täydellisessä vuodelevossa useita prosentteja viikossa. Se havaittiin kokeessa, jossa koehenkilöinä oli terveitä kolmekymppisiä miehiä.

Miksi makaaminen on niin pahasta? Siihen on ainakin ikääntyneitä hoitavilla geriatreilla ja tutkijoilla useita selityksiä.

Makuulla proteiinisynteesi vähenee lihaksissa. Luurankolihasten eli raajoja liikuttavien lihasten aineenvaihdunta muuttuu muutenkin merkittävällä tavalla.

Viiden päivän vuodelevon jälkeen terveillä koehenkilöillä on havaittu Needhamin yhteenvedossa jopa insuliiniresistenssiä ja pienten verisuonten toiminnan häiriintymistä. Luutkin heikkenevät maatessa.

Vanhoilla ihmisillä vuodelepoon liittyy myös muunlaisia vaivoja.

”Ikääntyneillä on hyvin yleisesti akuutti sekavuustila eli delirium sairaalahoidon aikana. Sen laukaisevat vamma, leikkaus, kipu ja infektiot”, Laakson sairaalassa työskentelevä geriatri Hanna Öhman kertoo.

Nopea nousu jalkeille ja paluu normaaleihin päivärutiineihin ehkäisee deliriumia.

Makuuttaminen oli tyypillistä sairaanhoitoa vielä muutama vuosikymmen sitten.

Sitä pidettiin Strandbergin mukaan tarpeellisena ja turvallisena etenkin erilaisten vammojen, kuumeen ja sydänsairauksien hoidossa.

Esimerkiksi sydäninfarktin jälkeen potilasta saatettiin pitää vuoteessa viikkokaupalla.

”Vielä 1960- ja 1970-luvuilla pelättiin ponnistelun aiheuttavan sydänpotilaille rytmihäiriöitä ja infarkteja”, Strandberg muistelee.

”Ei ollut vielä verihiutaleiden hyytymisen estolääkkeitä tai betasalpaajia. Eikä statiineja, joka vähentävät valtiomoplakkien repeämistä ja sitä kautta infarkteja.”

Makuuttaminen voi olla yhä paikallaan, jos ihmisellä on esimerkiksi sydänlihaksen tulehdus, Strandberg painottaa. Potilaita makuutetaan myös, jos he ovat täysin uupuneita.

”Eräs lonkkaleikkauksesta toipuva ikääntynyt rouva totesi minulle, että jos ihminen on väsynyt, häntä ei saa pakottaa nousemaan”, Strandberg kertoo.

Mutta nousta pitää, jotta paranee nopeammin vammoista ja leikkauksista.

Toipilaiden patistaminen pian jalkeille alkoi toisen maailmansodan kenttäsairaaloissa, professori Needham kertoo lääketieteen aikakausilehdessä Jamassa.

Tavoitteena saattoi olla Strandbergin mukaan yksinkertaisesti se, että sotilaat haluttiin saada mahdollisimman nopeasti takaisin palvelukseen.

Sanonnan peti on pahasta (bed is bad) keksi lonkkamurtumien hoitoon erikoistunut ortopedi Lionel Cosin, joka oli 1950-luvulla brittiläisen vanhustenhoidon kehittäjiä.

Makuuttamisesta on luovuttu Suomessa oikeastaan tällä vuosituhannella. Uusien leikkaustekniikoiden ansiosta esimerkiksi lonkkamurtumapotilas voi aloittaa kävelyharjoitukset heti leikkauksen jälkeen.

”Vielä 1990-luvulla potilas saattoi joutua käyttämään pyörätuolia jopa kuusi viikkoa lonkkamurtumaleikkauksen jälkeen”, Öhman muistelee.

Nykyisin tiedetään, että kuusi viikkoa pyörätuolissa heikentää etenkin ikääntyvää potilasta tavattomasti.

Jopa teho-osastojen potilaita on alettu maailmalla ajaa ylös sängystä. Esimerkiksi hengityskonetta tarvitsevia keuhkopotilaita on koetettu liikuttaa sen verran kuin he pystyvät.

Jos potilaiden kävelyttäminen aloitetaan pian hengityslaitteen käytön aloittamisen jälkeen, heidän sairaalassa viettämänsä aika lyhenee, Needham on todennut Yhdysvaltain kansanterveyslaitoksen julkaisussa.

Liikunnasta tiedetään nykyään olevan monenlaista hyötyä, kirjaimellisesti päästä varpaisiin, Strandberg muistuttaa.

”Luiden, lihasten ja aineenvaihdunnan ohella aivojen tietojenkäsittelykin näyttää hyötyvän.”