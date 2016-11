Maanantain superkuu on isoin, mutta Kuun valot ja varjot erottuvat paremmin tavallisesta puolikuusta, kertoo Sfäärissä Ursan tiedottaja Anne Liljeström

Maanantaina 14. marraskuuta illalla on pieni mahdollisuus siihen, että taivas on Suomessa edes osittain pilvetön. Silloin taivaalla näkyisi täysikuu, joka on super-superkuu.

Täysikuu näkyy silloin suurempana kuin ehkä koko elämäsi aikana.

Harva näet muistaa tai näki edellisen super-superkuun. Se näkyi vuonna 1948. Yhtä isona täysikuu näkyy seuraavan kerran taas vasta vuonna 2034.

Isoa superkuuta voi pilvien tullessa eteen seurata verkosta ja eri verkkosivuilta ja eri lähteistä. Niissä myös selitetään ilmiö perinpohjin, tosin englanniksi. Suomeksi ilmiöstä ovat kertoneet muun muassa HS.fi ja Ursa.

Jos katsoo superkuuta korkealla taivaalla, ei välttämättä tajua että Kuu on noin 14 prosenttia suurempi kuin täysikuun normaalisti, kertoo HSTV:n Sfäärissä Ursan tiedottaja Anne Liljeström.

”Tämä johtuu siitä, ettemme pysty vertaamaan sitä aiempiin täysikuihin. Korkealla taivaalla ei myöskään ole kiintopistettä, johon Kuun kokoa vertaisi.”

Horisontin lähellä täysikuu näyttää aina mahtavalta, koska se rinnastuu silmille ja aivoille läheiseen maastoon.

”Mutta täysikuu, sehän on aina upea”, huudahtaa Liljeström, vaikka vertailu olisikin hieman vaikeaa.

Ursan tiedottaja Liljeström havainnollisti hauskasti studion lampun ja pienen varjonyrkkeilyn avulla, miten harvinainen ilmiö syntyy taivaalla. Lamppu sai hetken olla Aurinkona, kädet kuvasivat Maata ja Kuuta.

Liljeström kertoo myös, miten Kuu vaikuttaa maapalloon. Meillä on juuri sen pituiset vuodenajat kuin eri leveysasteilla on, koska Kuu on nähtävästi lukinnut maapallon akselin noin 23,5 asteen kulmaan.

