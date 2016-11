Verkkoon kuolleen Miikkulaisen perimä tutkittiin – nyt on todistettu että saimaannorppa on ainutlaatuinen eläin maailmassa

Suomalaisille saimaannorppa on aina ollut ainutlaatuinen eläin. Nyt näkemys on tieteellisesti todistettu. Kaksi Helsingin yliopiston tutkijaryhmää avasi saimaannorpan perimän ja löysi yllätyksiä.

Tutkimuksen täsmällinen kohde oli Miikkulaiseksi nimetty nuori naaras, joka kuoli kalastajan verkkoon tammikuussa 2014. Siitä luotiin niin sanottu referenssigenomi, johon muiden saimaannorppien geenejä jatkossa verrataan.

Lisäksi tutkijat lukivat yli sadan muun norpan perimän vanhemmista näytteistä ja vähemmän kattavasti.

Dataa kertyi valtavasti. Saimaannorpan perimässä on 2,4 miljardia emästä eli yhtä paljon kuin koiralla. Emäksiä kuvaavista kirjaimista A, C, G ja T koostuvaa merkkijonoa kertyi noin miljoona tekstisivua, sanoo geneetikko ja toisen työhön osallistuneen ryhmän johtaja Petri Auvinen.

Niinpä myös työn määrä oli huikea. Auvisen laboratoriossa on aiemmin selvitetty täpläverkkoperhosen, rauduskoivun ja useiden mikrobien sekä mikrobiyhteisöiden perimiä. Perhoseen verrattuna norpan genomissa oli moninkertainen urakka. Pätkissä sekvensoitujen emäsjaksojen liittäminen oikeaan järjestykseen oli suunnaton palapeli.

MERVI KUNNASRANTA / EUF norppatutkimus

Yksi saimaannorpan erityisistä piirteistä on muuntelun vähäisyys perimässä. Se tarkoittaa, että yksilöt ovat varsin samanlaisia keskenään.

Saimaassa ui vain noin 350 hyljettä, joiden geneettiset erot ovat pieniä. Tällaisessa tilanteessa populaatiota voisivat heikentää perinnölliset sairaudet, mutta saimaannorpat vaikuttavat hämmästyttävän terveiltä.

Asia paljastui, kun evoluutiobiologi Jukka Jernvallin tiimi mittasi kolmiulotteisesti, kuinka samanlaisia ovat norppien kallojen oikea ja vasen puoli. Symmetrisyys kertoo, ettei kehityshäiriöitä ole. Saimaannorpat olivat huomattavasti symmetrisempiä kuin sukulaisensa Itämeressä.

”Saattaa olla, että saimaannorpilta on hävinnyt haitallisia geeniversioita. Niissä on ehkä tapahtunut puhdistavaa valintaa, ja se, mitä jäi jäljelle, on hyvää muuntelua”, Jernvall pohtii.

Samantyyppinen havainto on tehty Afrikan vuorigorilloista: niidenkään pieniksi kutistuneissa populaatioissa eivät sairaudet jyllää.

Saimaannorppa on ensimmäinen nisäkäs, jonka perimä on alusta asti selvitetty kokonaan Suomessa. Kun suomalaisryhmät aloittivat työnsä vuonna 2014, maailman noin 4 000 nisäkkään perimistä oli avattu 44. Nyt meneillään on useita hankkeita, joissa määritetään satojen lajien genomeja. Kymmenen vuoden kuluttua on teknisesti mahdollista sekvensoida kaikkien nisäkäslajien perimät.

”Hanke sai alkunsa kuppilassa, kuten monet hyvät jutut. Istuin Jukan kanssa Viikissä kahvilla heinäkuussa 2013, ja kesä kun oli, oli aikaa keskustella. Jukka, joka on perehtynyt hylkeiden hampaisiin jo parikymmentä vuotta, huomautti, että saimaannorpan genomia voisi tutkia”, Auvinen muistelee.

Hän oli itsekin pitkään ollut kiinnostunut populaation pienuuden saimaannorpan genomiin aiheuttamasta pullonkaulailmiöstä.

Ensiksi Auvinen kokeili, pystyykö eristämään norpan dna:ta vanhasta näytteestä, joka oli ollut pakkasessa ties kuinka kauan. Se onnistui, ja kaksikko lähti hakemaan rahoitusta idealleen.

Nyt saimaannorpan perimä kuuluu maailman tarkimmin määritettyihin genomeihin. Tutkijoiden kannalta muuntelun vähäisyys hylkeen perimässä tarkoitti nimittäin sitä, että työtä oli roimasti enemmän kuin etukäteen arveltiin. Kun genomia luetaan, tulee aina virheitä, ja siksi on sekvensoitava todella huolellisesti. Hyvästä referenssigenomista on paljon hyötyä, kun aletaan tutkia yksittäisiä geenejä.

UEF norppatutkimus

Perimän kartoitus vie saimaannorpan maailmankartalle, Jernvall sanoo. Genomi julkaistaan todennäköisesti ensi vuonna kansainvälisissä tietokannoissa, ja sitä voivat hyödyntää kaikki tutkijat eri puolilla maapalloa. Se tulleekin ahkeraan käyttöön, sillä tämä Suomelle kotoperäinen laji on tieteellisesti harvinaisen kiinnostava tapaus.

Saimaannorpan historia on poikkeuksellinen. Merivedessä elänyt iso nisäkäs jäi viime jääkauden jälkeen, noin 10 000 vuotta sitten, eristyksiin järveen. Luonto järjesti kokeen, jota on jatkunut 900 sukupolven ajan ja jonka tuoreimmat vaiheet on dokumentoitu perusteellisesti.

Yhteensä lähes 500 norpan kalloa on kerätty useisiin museoihin. Nykyisin kuolleiden hylkeiden kallot talletetaan Itä-Suomen yliopiston kokoelmiin. Ruhot päätyvät valtiolle. Genomiprojekti onkin osa mittavaa yhteistyötä, johon osallistuvat metsähallituksen, Itä-Suomen yliopiston, Oulun yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkijat.

Kalloista on käynyt ilmi, että saimaannorpalla on aivan omanlaisia, harvanystermäisiä hampaita, jollaisia ei löydy Itämeren eikä Laatokan norpilta.

Tulevaisuudessa on tarkoitus selvittää, johtuuko hampaiden erikoisuus ravinnosta vai sattumasta. Voihan olla, että saimaannorpan esi-isillä oli erikoiset nystermät hampaissaan ja jälkeläiset sattuivat perimään samanlaiset.

Seuraavaksi saimaannorpan perimä pitää oikolukea eli annotoida. Siinä etsitään ensin tietokoneella, missä kohtaa perimää sijaitsevat geenit ja missä niiden ulkopuoliset, vuosimiljoonien aikana kertyneet toisteiset jaksot.

Sitten arviolta yli 20 000 geeniä käydään läpi manuaalisesti kansainvälisen tutkijayhteisön voimin. Tässä vaiheessa geenit nimetään sääntöjen mukaan ja jos mahdollista, ennustetaan, mitä ne tekevät. Ihmissilmin tehtävään oikolukuun päästäneen jo tämän vuoden kuluessa.

Sen jälkeen tutkijat pääsevät vertailemaan perusteellisesti geenien vaikutusta eri populaatioiden ominaisuuksiin. Silloin selvinnee, onko saimaannorppa itämerennorpan alalaji vai onko se eriytynyt omaksi lajikseen.

Perimän avulla saadaan selville sekin, onko saimaannorppa päässyt eroon joistakin tautigeeneistä, joita laatokan- ja itämerennorpat kantavat. Tällaisesta tutkimuksesta on hyötyä myös ihmisen lääketieteelle, sillä samat geenit saattavat aiheuttaa sairauksia hylkeille ja meille.

Saimaannorpan perimästä on jo löytynyt yli puoli miljoonaa sellaista snippiä ei yhden emäksen muutosta, jota ei ole muilla norppalajeilla. Jos Saimaan viiksekäs kuolee sukupuuttoon, tilalle ei voi saada toista samanlaista norppaa.

Jussi Nukari / Lehtikuva

Jussi Nukari / Lehtikuva