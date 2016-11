Suomi nousi vaivihkaa arvostetuksi avaruusmaaksi napapiirin ja Nokian vetoavulla

Fakta Suomalaisia laitteita avaruudessa Ensimmäiset suomalaislaitteet lähtivät avaruuteen vuonna 1988, kun Neuvostoliitto laukaisi Phobos 1 ja 2 -luotaimet tarkoituksenaan tutkia Marsia. Sen jälkeen suomalaista osaamista on ollut mukana yli 40 avaruusaluksessa. Suomalaiset ovat suunnitelleet ja rakentaneet aluksiin etenkin mittalaitteita, esimerkiksi hiukkasten, paineen, kosteuden, pölyn, otsonin ja plasman analysointiin, sekä spektrometreja, elektroniikkaa ja tietokoneohjelmistoja.

Suomella ei ole astronautteja eikä avaruusraketteja. Silti Aalto-yliopisto on noussut avaruustieteissä US Newsin rankingissa maailman parhaiden yliopistojen listalla sijalle 99. Sadan tuntumaan yltävät myös Turun ja Helsingin yliopistot.

Suomalainen avaruusalan osaaminen on vaivihkaa kehittynyt niin, että se kiinnostaa avaruuden suuriakin pelureita.

Euroopan avaruusjärjestö Esa aikoo perustaa tänne ensi vuonna yrityshautomon, jollaisia sillä on joissakin Euroopan maissa.

Yhdysvaltain avaruusjärjestön Nasan edustaja kävi syyskuussa viikon vierailulla tutustumassa täkäläiseen tutkimukseen muun muassa VTT:ssä ja Aalto-yliopistossa.

Avaruusjärjestöjen mielenkiinto ei rajoitu pelkästään tekniikkaan.

Ne etsivät esimerkiksi keinoja helpottaa ihmisten selviämistä pitkillä avaruusmatkoilla. On keksittävä, miten ruokailu järjestetään ja miten ihmiset saadaan pysymään psyykkisesti hyvässä kunnossa.

Sitä varten ihmiskeskeistä avaruustekniikkaa kehittävän Nasan tutkimusosaston johtaja Alonso Vera vieraili myös Helsingin yliopiston aivotutkimuskeskuksessa.

Vierailua järjestänyt Espoo Marketingin johtaja Alfonso Gutierrez arvioi, että Suomessa houkuttelevat hyvä insinööriosaaminen, ohjelmistokehittäjät, innovaatiot ja lupaavat uudet yritykset.

Nasan Vera tapasi ihmisiä useista start up -yrityksistä, kuten Reaktor Space Labista, Omegawavesta, Iceyesta, Tikitinistä, Moodmetricistä ja Gimistä.

”Saimme hyvää palautetta. Vaikka Suomessa ovat pienet resurssit, täällä on paikoin erinomaista osaamista, esimerkiksi anturiteknologiassa”, Gutierrez sanoo.

Meillä on avaruustutkimuksessa ainakin kaksi valttikorttia, sanoo Aalto-yliopiston avaruusfysiikan ja -tekniikan professori Esa Kallio, joka on ollut pitkään mukana eri avaruusohjelmissa.

Ensimmäinen valtti on Nokian tuoma maine it- ja elektroniikka-alalla. Esa on jo vuosikymmeniä hyödyntänyt avaruusohjelmissaan suomalaisten ohjelmisto-, testaus- ja mittalaiteosaamista. Niin Saturnuksen kuuhun kuin Marsiinkin on lähetetty suomalaisvoimin rakennettuja mittalaitteita.

Toinen suuri etu on sijainti. Olemme napapiirin tuntumassa, avaruussään ilmiöiden ja revontulten kannalta kiinnostavalla alueella. Silti täällä on suhteellisen miellyttävä ilmasto – ainakin Grönlantiin verrattuna.

”Olemme etuoikeutettuja. Tilanne on avaruustutkijoille otollinen, sillä voimme tehdä mittauksia suoraan maan pinnalta ja vertailla niitä satelliittien kautta saatavaan tietoon”, Kallio sanoo.

Suomen rooli avaruudessa saattaa vielä kasvaa, sillä koko ala on muuttumassa.

Aiemmin avaruus oli suurvaltojen kilpakenttä. Nyt mukaan pääsevät pienemmätkin.

Vain muutaman kilon painoiset cubesat-piensatelliitit ovat mahdollistaneet kaikille omat avaruushankkeet. Satelliitin voi suunnitella ja valmistaa itse.

Piensatelliitit eivät kokonsa vuoksi pääse samaan laatutasoon kuin isot, mutta ne ovat halvempia. Niitä voidaan myös laukaista monta, joten ne voivat havaita tietyn kohteen useammin.

Laukaisu- ja testauspalvelut voi nykyisin ostaa kaupalliselta palveluntarjoajalta.

”Avaruudesta on tullut arkipäivää”, Kallio toteaa.

Ensimmäiset suomalaiset piensatelliitit, Aalto 1 ja 2 laukaistaneen ensi vuoden alussa. Lisäksi Aalto-yliopistossa on valmisteilla Suomi 100 -satelliitti, joka pyritään lähettämään avaruuteen ensi vuoden lopulla.

Tälle osaamiselle on nyt kysyntää.

Parhaillaan joukko suomalaistutkijoita suunnittelee Esan ja Nasan yhteistyöhankkeeseen piensatelliittia, joka on tarkoitus lähettää vuonna 2020 tutkimaan maapallon lähellä olevaa Didymos-kaksoisasteroidia.

Tavoitteena on tutkia aurinkokunnan kehittymistä. Lisäksi testataan, miten asteroidia saadaan liikutettua kiertoradaltaan.

”Tämä siltä varalta, jos jonain päivänä joku asteroideista uhkaisi maapalloa”, kertoo hankkeeseen osallistuva tohtorikoulutettava Antti Kestilä.

Ideana on, että Esa lähettää Marsin ja Maan välille ison avaruusaluksen kuvaamaan asteroidijärjestelmää. Alus lähettää edelleen asteroidien lähelle piensatelliitin, jossa on kamera ja mittalaitteita.

Tämän jälkeen Nasa lähettää oman avaruusaluksensa iskeytymään pieneen asteroidiin. Esan avaruusalus ja piensatelliitti kuvaavat tapahtumaa.

Nähtäväksi jää, saadaanko törmäyksen avulla asteroidia liikuteltua parempaan suuntaan.

Lisäksi törmäys rikkoo asteroidin pintaa, ja sen koostumusta päästään tutkimaan piensatelliitilla.

Piensatelliitti-innostus luo myös kaupallista toimintaa. Kun yritysten ja tutkimuslaitosten omat satelliitit yleistyvät, tarvitaan palveluja.

Aalto-yliopiston satelliittihankkeessa mukana olleet perustivat tänä vuonna ohjelmistoyhtiö Reaktorin kanssa Reaktor Space Labin, joka keskittyy piensatelliittien suunnitteluun, rakentamiseen ja testaamiseen.

Kaupallisesti kiinnostava ala on myös piensatelliiteilla tehtävä maanpinnan kaukokartoitus.

”Se ei ole yhtä tarkkaa kuin isoilla satelliiteilla tehtävä tutkimus, mutta näin voidaan saada nopeasti tietoa esimerkiksi luonnonkatastrofeista, tulivuorenpurkauksista, öljyvahingoista tai jääpeitteen muutoksista”, kertoo Kallio.

Aalto-yliopiston kurssiprojektista virinnyt yritys Iceye kehittää palvelua, jossa tieto voitaisiin tarjota lähes reaaliaikaisena.

Sen kehittämällä tutkalla saadaan kuvaa myös pimeässä ja huonoissa sääoloissa. Siten voitaisiin valvoa laitonta kalastusta ja öljypäästöjä tai auttaa myrskytuhojen kartoittamisessa.

Toinen suuntaus on avaruustutkimuksessa kehitetyn tekniikan siirtäminen maanpäälliseen elämään. Tämä on Suomeen tulevan Esan yrityshautomon tavoite.

Tunnetuimpia esimerkkejä maan päällä käytettävästä avaruusteknologiasta lienevät gps-satelliittipaikannus, pakastekuivatut ruoat, tulenkestävät tekstiilit ja kylmältä suojaavat avaruushuovat.

Kallio uskoo, että hyödynnettävää löytyy paljon lisää.

”Pikemminkin niin päin, että en heti keksi, mitä avaruuteen suunniteltua teknologiaa ei voitaisi hyödyntää myös maan päällä.”

Tulevaisuudessa avaruuteen lähtevää suomalaistekniikkaa:

2017 Aalto-yliopiston opiskelijoiden rakentamat piensatelliitit Aalto 1 ja 2 sekä Suomi 100 päässevät viivysten jälkeen avaruuteen.

2017 Suomalainen startup-yritys Iceye aikoo laukaista parven pieniä tutkasatelliitteja.

2017 Ohjelmistoyritys Reaktor lähettää Hello World -piensatelliitin.

2017 ADM-Aeolus on Esan kaukokartoitussatelliitti, johon suomalaiset ovat toteuttaneet maapallon tuulia mittavan laitteen.

2017 Bepi-Colombo, Esan ja Japanin avaruusjärjestön Merkuriusta tutkiva avaruuslento. Suomalaiset ovat toimittaneet siihen röntgen- ja hiukkastutkimuslaitteita.

2018 Solar Orbiter, Esan aurinkoluotain sisältää Patrian toteuttamaa tehoelektroniikkaa.

2018 Insight, Nasan Mars-lento kantaa Ilmatieteen laitoksen paineanturia.

2022 Juice, Esan luotain lähtee Jupiteriin. Ilmatieteen laitos on osallistunut sen plasmainstrumentin toteutukseen.

2022 Aida, Esan asteroideja tutkiva hanke. Suomalaiset rakentavat sitä varten piensatelliittia.