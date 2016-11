Joose Hotari, 11

Makuaistimus alkaa kielen makusilmuista. Silmujen määrä vaikuttaa siihen kuinka tarkasti erilaisia makuja aistitaan. Makusilmujen määrä vaihtelee nisäkkäästä toiseen: ihmisellä niitä on 10 000, koiralla 2 000 ja kissalla 500. Toisaalta esimerkiksi nautaeläimillä niitä voi olla yli 20 000.

Myös makusilmujen sijainti kielessä vaihtelee eläinlajista toiseen. Koirilla on eniten makusilmuja kielen päässä, nautaeläimillä kielen takaosassa. Yleisesti makusilmujen sijainnista voi sanoa, että makea aistitaan kielen etuosassa ja karvas kielen takaosassa.

Nisäkkäät aistivat yleisesti viisi perusmakua: suolaisen, happaman, makean, karvaan ja unamin. Eri makujen voimakkuus kuitenkin vaihtelee eläinlajista riippuen. Osa kissaeläimistä ei esimerkiksi aisti makeaa. Kissaeläimet sen sijaan aistivat unamin hyvin, sillä sen maku liittyy tiettyihin kissoille tärkeisiin aminohappoihin.

Kasvissyöjät puolestaan aistivat hyvin makean, koska hiilihydraatit ovat niiden tärkein ravinnonlähde.

Aivot eivät kuitenkaan erottele eri aistien aistimuksia. Makuaisti on yksi osa kokonaisuutta, jossa määritellään kelpaako ruoka syötäväksi. Niinpä koiran makusilmujen pieni määrä ei kerro mitään sen kyvystä arvioida ruuan laatua, sillä koiran hajuaisti on yksi eläinmaailman tarkimmista. Sen avulla koira arvioi ruoan kelvollisuuden ennen kuin se on edes ehtinyt suuhun.

Tiina-Kaisa Kukko-Lukjanov

eläinfysiologian lehtori

Helsingin yliopisto