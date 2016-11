Alkoholitutkija kertoo, mikä on paras lääke krapulaan – katso HSTV:n tiedeohjelma Sfääri

Pikkujoulut ovat alkaneet, ja siksi puheissa ja tapetilla on muutaman viikon ikuisuusaihe: Voiko krapulan välttää?

”Ei”, on kokeneen alkoholitutkija Peter Erikssonin lyhyt vastaus HSTV:n tiedeohjelmassa Sfääri.

Siis ei kokonaan.

Lääkettä krapulaan on yritetty löytää koko Erikssonin uran ajan – ja hän on jo pitkälti eläkeiässä. Mutta myrkky on myrkkyä.

Kuin helpotuksena Eriksson kuitenkin sanoo, että sitä voi jotenkin loiventaa.

Yksi keino on ottaa särkylääkettä juhlien jälkeen, siis ennen kun menee päihtyneenä nukkumaan. Toinen tuttu ”hoito” on syödä kunnolla alkoholin käytön yhteydessä.

Alkoholilla on pyrkimys tunkeutua aivosolujen kalvoihin ja heikentää niiden tasapainoa. Kun solut pyrkivät palautumaan normaaliin tilaansa, on seurauksena monille tuttua päänsärkyä – krapula.

Naiset humaltuvat helpommin, koska heidän elimistönsä on pienempi. Ero miehiin on Erikssonin mukaan noin 20 prosenttia.

Krapulaan on myös geneettisiä syitä. Joillakin itäaasialaisilla on tässä suhteessa tavallaan helpompaa. He tietävät jo ensi kerran jälkeen, että alkoholi on hengenvaaraksi. Juominen loppuu siihen. Heitä on noin seitsemän prosenttia itäaasialaisista.

Sfääri on HSTV:n tiedeohjelma, joka tulee ulos joka maanantai. Ohjelmassa toimittaja Ivan Puopolo ruotii vieraiden kanssa ajankohtaisia tiedemaailman ilmiöitä ja puheenaiheita.