Nyt eletään 50 vuotta kauemmin kuin 1800-luvulla, mutta miehen eliniänodote ei saa naista kiinni – ei edes apinamiehen

Elinikämme on noussut teollistumisen myötä nopeammin kuin koskaan aiemmin kädellisten evoluutiossa.

Suomen kaltaisten kehittyneiden maiden asukkaat elävät nyt jopa tuplasti pidempään kuin pari vuosisataa sitten. Silti sukupuolten välistä eroa ei ole saatu kurottua umpeen, summaa kansainvälinen tutkimus Pnas-tiedelehdessä.

Tutkijat vertailivat eri yhteiskunnissa elävien ihmisten ja eri lajien kädellisten elinikää.

Tutkimuksessa vertailtiin yli miljoonan ihmisen elinikää aina 1700-luvulta tähän päivään. Mukana oli niin Ruotsin ja Japanin kaltaisten kehittyneiden valtioiden asukkaita kuin nykyisten metsästäjä-kerääjä-kansojen edustajia.

Kädellisten elinaikatietoja saatiin toisesta hankkeesta, jossa oli seurattu villinä eläviä gorilloja, simpansseja, paviaaneja, kapusiini- ja murikiapinoita sekä lakkisifakoita. Kutakin lajia oli seurattu taukoamatta kolmesta viiteen vuosikymmentä.

Tutkijat totesivat ihmisten eliniän kasvaneen viime vuosisatoina nopeammin kuin koskaan kädellisten historiassa.

Esimerkiksi tutkijat nostivat ruotsalaiset. Heidän elinajanodotteensa oli vielä 200 vuotta sitten vain runsaat 30 vuotta, mutta nykyään länsinaapurit elävät keskimäärin yli kahdeksankymppisiksi. Sama pätee Suomessa.

Vielä kaukaisemman vertailukohdan tarjoavat nykyiset metsästäjä-kerääjät, jotka elävät käytännössä vieläkin kivikautta. Heidänkin keskimääräinen elinaikansa on 40–50 vuotta lyhyempi kuin suomalaisilla nykyään.

Metsästäjä-kerääjien elinajanodote osoittautui vain 10–20 vuotta pidemmäksi kuin villinä elävien apinoiden ja muiden kädellisten.

”Viime vuosisatojen aikana olemme pidentäneet elinaikaamme enemmän kuin evoluution miljoonia vuosia pitkässä historiassa”, totesi tutkimusta tehnyt Susan Alberts, biologian professori Duken yliopistosta tiedotteessa.

Eliniän hurja venyminen on pääosin seurausta lääketieteen kehityksestä ja kansanterveyden kohenemisesta. Erityisen voimakkaasti keskimääräistä elinaikaa on kohottanut lapsikuolleisuuden väheneminen.

Nykyisin esimerkiksi Ruotsissa kuolee vain kolme vauvaa tuhatta syntynyttä kohden. Vielä 200 vuotta sitten osuus oli yli 40-kertainen. Suomessa imeväiskuolleisuus on nykyään 3,7 lasta tuhatta elävänä syntynyttä kohden.

Kummallista kyllä, nämä kehitysaskeleet eivät ole hävittäneet eroa miesten ja naisten elinajanodotteessa. 1800-luvun alussa ruotsalaiset naiset elivät kahdesta neljään vuotta miehiä pidempään, ja ero on samaa luokkaa nykyäänkin.

Lähes kaikkien tutkittujen kädellisten naaraat elivät uroksia pidempään.

Selitystä on haettu niin genetiikasta kuin käyttäytymisestäkin. Miehillä on vain yksi X-kromosomi, joten he ovat naisia alttiimpia kärsimään sen mahdollisesti sisältämistä haitallisista geeneistä. Toisaalta miehet ovat taipuvaisempia väkivaltaan ja muuhun riskikäyttäytymiseen, mikä voi lisätä kuolleisuutta naisiin verrattuna.