Pohjoinen merijää on nyt ennätyksellisen alhaalla – ilmiön paljasti twiitissään ilmastotieteen opiskelija

Pohjoisen jäämeren jääpeite on nyt loka-marraskuussa selvästi pienin mittausten historiassa eli lähes 40 vuoteen. Jäätä oli pohjoisessa kaksi miljoonaa neliökilometriä vähemmän kuin yleensä tähän aikaan.

Jäämerien jääpeitteen kokoa on koottu vuosikäyriksi. Tiedot kerää Yhdysvaltain Lumi- ja jääkeskus (Nsidc) Coloradossa.

Käyrän muoto loka-marraskuun kohdalla poikkeaa rajusti normaalista, koska myös eteläisen jäämeren jääpeite on poikkeuksellisen pieni.

Pienet jääpeitteet yhdessä aiheuttavat käyriin suuren poikkeaman. Käyrän punainen viiva poikkeaa linjasta niin paljon, että se herätti sosiaalisessa mediassa kohua.

Ilmiön nostatti esille twiitissään ilmastotieteen opiskelija Zack Labe Cornellin yliopistosta Yhdysvalloista.

(Kuvakaappaus twiitistä alla. Juttu jatkuu kuvan jälkeen.)

Lukemia luultiin jo mittavirheeksikin, mutta tarkistukset osoittivat, että se on totta. Esimerkiksi tanskalaiset ja yhdysvaltalaiset meteorologit vahvistavat tiedot sanomalehti Gurdianissa oikeiksi.

Paikoin Pohjoisella jäämerellä on mitattu jopa 20 astetta lämpimämpää kuin tavallisesti. Lämpötila on monin paikoin vain muutamia asteita pakkasen puolella, vaikka tavallisesti napaseuduilla on tähän aikaan 25 astetta pakkasta.

Niinpä pohjoisessa merijäätä on sulanut paljon. Cornellin ilmastotieteen opiskelija Labe kertoo myös siitä twiitissään.

Myös meriveden lämpö on mitattu Arktiksella loka- marraskuussa lähes neljä astetta korkammaksi.

”Merenpinta on esimerkiksi Barentsinmerellä paljon lämpimpi kuin yleensä. Niinpä meri ei jäädy helposti”, sanoo Rasmus Tonboe sanomalehti Guardianille. Tonboe on jääkartoituksen asiantuntija Tanskan ilmatieteen laitoksella Kööpenhaminassa.

Tutkijat etsivät nyt selityksiä poikkeavuuteen. Tiedelehti New Scientistin mukaan ilmiö liittyy lyhyen ajan sääilmiöihin – mutta taustalla väijyy ilmastonmuutos.

Loka-marraskuussa merijään pitäisi kasvaa pohjoisella pallonpuoliskolla, koska talvi lähestyy.

Yleensä kylmä ilmamassa on on asettunut talvella melko tiukasti pohjoisnavan ylle. Nyt se on kuitenkin siirtynyt Siperian ylle.

Pohjoisnavan ylle kylmän tilalle on sen sijaan virrannut lämpimämpää ilmaa kovien tuulien myötä. Se on johtanut hämmästyttäviin lämpötiloihin pohjoisimmilla leveysasteilla.

Yhdysvaltain Lumi- ja jääkeskus (Nsidc) Coloradossa on laskenut, että merijäätä on nyt marraskuun lopulla noin seitsemän miljoonaa neliökilometriä vähemmän kuin tavallisesti.

Jääpeitettä on jäämerissä nyt noin 16 miljoonaa neliökilometriä, kun sitä yleensä on loka-marrakuussa noin 23 miljoonaa neliökilometriä. Se on alin luku marraskuun mittaushistoriassa. Nsidc on mitannut jääpeitettä vuodesta 1979.

Merijään määrä on laskenut yli 30 prosenttia 25 viime vuoden aikana.

Eteläisellä pallonpuoliskolla merijää vähenee nyt luonnollisesti, koska sinne tulee kesä. Jääpeite oli kuitenkin suurimmillaan harvinaisen aikaisin tänä vuonna.

Jääpeite on etelässä pienentynyt tänä vuonna nopeasti, ja merijäätä on Etelämantereen lähelläkin harvinaisen vähän marraskuussa.

Niinpä molemmilla navoilla merijäätä on vähemmän kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin.

Etelämantereen merijää on itse asiassa kasvanut kolmen vuosikymmentä, joten merijään koko jääpeitteen vähäisyys on nyt hyvin epätavallista.

Täytyy muistaa, että meressä kelluva jää ei nosta merenpintaa. Sen tekevät esimerkiksi Grölannista ja Etelämantereelta sulavat jäät. Nyt ei ole kyse niistä.

Ilmiöt voi laittaa vuosittaisen vaihtelun piikkiin. Kyse on silloin normaalista sään vaihtelusta.

Kaikkiin sääilmiöihin vaikuttaa kuitenkin taustalla myös ilmastonmuutos. Tämä johtuu siitä, että elämme nyt maapallolla, jossa keskilämpö on 1 aste celsiusta enemmän kuin sata vuotta sitten.

Tutkijat pohtivat nyt, ovatko nämä arktisten ja ympäröivien napa-alueiden oikuttelut todennäköisempiä siksi, että maapallon ilmasto on lämmennyt.

Tavallisesti kylmä ilma pysyy kuin lukittuna pyörteenä napa-alueilla. Sitä pitävät aloillaan nopeat putkimaiset tuulen vyöhykkeet, jotka kulkevat korkealla ilmakehässä troposfäärissä. Niitä kutsutaan suihkuvirtauksiksi tai jeteiksi.

Nyt näyttää siltä, että yhä useammin jetit heikkenevät. Tällöin kylmä arktinen ilma pääsee virtaamaan lukitusta asemastaan napaseudulla. Samalla kylmän ilman tilalle napa-alueille tulee lämpimämpää ilmaa.

Suihkuvirtauksilla onkin selitetty monia viime vuosien outoja sääilmiöitä esimerkiksi Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Skandinaviassa.

On todennäköistä, että outo marraskuinen lämpötilan nousu Pohjoisella jäämerellä ei toistu tästä eteenpäin joka vuosi. Toisaalta jos maapallon keskilämpö kohoaa yhä, voivat vastaavat ilmiöt yleistyä.

Tutkijat voivat selittää ilmiötä jatkossa paremmin, kun saavat kerättyä alueilta lisää dataa. Jäätutkijat eivät esimerkiksi vieläkään tiedä, kuinka paksua keskimäärin on Eteläisen jäämeren jää.