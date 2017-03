Joulun ihme ei ole totta: Betlehemin tähti ei ollut tähti

Tiede

Joulun

Tarinan

Tähtitieteilijät

Astrofyysikko

Suosittu

Supernovassa

Korjaus 23. joulukuuta kello 15.15: Raamattu ei mainitse tietäjien lukumäärää eikä nimiä. Kello 14.30 Betlehem on palestiinalaishallinnon eikä nykyisen Israelin alueella.