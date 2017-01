Räikeä väri kertoo eläimen pahasta mausta tai hyvästä kunnosta – kuvasarja näyttää luonnon väri-ilottelua

Tiede

Kun

Linnuilla

Eläinten

Lähteet: Emeritusprofessori Esa Hohtola ja herpetologi Joonas Gustafsson.

eläimet koreilevat kirkkailla väreillä, ne eivät tee sitä sattumalta. Aika usein kyse on sukupuolivalinnasta.Eläinkunnassa naaras tavallisesti päättää, minkä koiraista hyväksyy jälkeläistensä isäksi. Naaraalla on aina jokin synnynnäinen mieltymys, ei se mihin tahansa ukkoon päädy.Monilla lajeilla voimakas väritys kertoo uroksen laadusta. Se on kilpailijoitaan parempi hankkimaan ravintoa ja terveempi, koska sillä on vähemmän tauteja ja loisia kuin muilla kosijoilla.Joillain linnuilla höyhenpuvun väri hillitsee höyhenten keratiinia syövien mikrobien leviämistä.Hyväkuntoiset koiraat valikoituvat lisääntymään ja levittävät enemmän geenejään kuin muut. Värikkyys ja muut edulliset ominaisuudet periytyvät seuraaville sukupolville. Myös naaraan viehtymys tietynlaisiin koiraisiin säilyy perimässä.Joskus väri julistaa naaraan laadukkuutta. Joillakin linnuilla munien värin voimakkuus paljastaa niiden elinkelpoisuuden. Sen perusteella koiras päättää, kannattaako pesintään satsata.yleisimpiä värimolekyylejä ovat ruskeat ja mustat melaniinit sekä karotenoidit, joista syntyvät keltaiset, oranssit ja punaiset. Näiden yhdistelminä muodostuvat melkein kaikki suomalaisten siivekkäiden sävyt.Melaniini vahvistaa höyhenpukua. Siksi useilla lajeilla on tummaa siellä missä kulutus on suurinta, kuten siivenkärjissä.Karotenoidit täytyy saada ravinnon mukana. Niinpä talitiaisnaaraan kannattaa valita kaikkein keltaisin koiras, sillä se on onnistunut hankkimaan kunnollista syötävää.Lisäksi linnuilla on rakenne­värejä. Ne perustuvat sulan ja höyhenten rakenteeseen sekä niiden eri kerroksista heijastuvaan valoon. Nämä usein metallinhohtoiset siniset ja vihreät näkyvät vain tietystä kulmasta katsottaessa. Nekin voivat viestiä höyhenpuvun kantajan hyvistä geeneistä.Riikinkukon pyrstössä merkitystä on paitsi hehkuvilla väreillä myös valtavalla koolla.Haittahypoteesin mukaan koiraan, joka pystyy raahaamaan jopa puolitoistametristä sulkien viuhkaa perässään, täytyy olla terästä. Koriste on niin hankala, että häiritsee atleettistakin yksilöä. Jotta moinen säilyy evoluu­tiossa, sen täytyy taata omistajalleen runsaasti jälkikasvua.suojavärit voivat olla ihmisen silmissä hämmästyttävän hehkeitä. Esimerkiksi räi­keän mustavalkoinen tikka kätkeytyy tehokkaasti, jos asettuu koivunrungolle.Kellosammakoilla ja joillain salamantereilla selkä on vaatimattoman värinen, mutta vatsan puolella piilee yllätys. Kun otus tuntee itsensä uhatuksi, se vääntäytyy asentoon, jossa vaikkapa häikäisevän keltainen varoitusväri tulee näkyviin.Monet liskot ja esimerkiksi lehtisammakot vaihtavat sävyään muun muassa mielialansa mukaan. Kameleontti on tunnetuin esimerkki naamioitumisesta, jossa eläin muuttaa oma väritystään ympäristöön sulautuvaksi.Nopea muutos perustuu siihen, että väriaine vaihtaa sijaintiaan solujen sisällä. Kalatkin pystyvät naamioitumaan pohjan mukaan, kun uivat uuteen paikkaan. Niilläkään melaniini­pigmentin määrä ei muutu, vaan sen jakautuminen soluissa.Sitten on sellaisia, jotka suojautuvat suorastaan vihlovin värein. Monen pahanmakuisen, usein myös myrkyllisen hyönteisen tai sammakon olemus huutaa saalistajille, ettei kannata käydä kimppuun. Varomattomat kärsivät tai kuolevat, ja evoluutio karsii hullunrohkeat.Lisäksi on hyvänmakuisia vaarattomia, joiden ilmiasu jäljittelee noita kitkeriä ja vaarallisia. Huijaus ei paljastu, jos petkuttajia esiintyy kyllin vähän.