Tiede

Tuliko luvattua jotain vuodenvaihteessa? Napostelen vähemmän, lopetan alkoholin käytön tai tupakoinnin ja alan liikkua entistä reippaammin. Nämä kaikki ovat tyypillisiä uuden vuoden lupauksia. Melkein yhtä tyypillistä on, että moni lupaus on rikottu jo ennen kuin tammikuu on ohi.