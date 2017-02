Tuomas Sandholmin kehittämä tekoäly päihitti pokerin huippuammattilaiset – nyt suomalaisprofessori valjastaa algoritmin ihmishenkien pelastamiseen

Tiede

Tunnetko itsesi supermieheksi? Kysymys on paikallaan, kuten kohta selviää. Ainakin se on parempi kuin klassinen urheilukysymys, joka tuli kysyttyä ensimmäiseksi. Tuomas Sandholm on edellisenä päivänä voittanut maailman kovimmat ammattipelaajat pokeripelissä.