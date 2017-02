Syvyyden saalistajat käyttävät lamppua – ja haisevat pilaantuneelle

Tiede

Lähde: marinebio.org

Matka alaspäin alkaa. Jos oltaisiin matalalla Itämerellä, sukellus loppuisi lyhyeen.Todellisiin syvyyksiin pääsemme vaikkapa Atlantilla Kanarian saarten tuntumassa, missä nämä eläimet on kuvattu.Ensin pitää ohittaa niin sanottu epipelaginen kerrostuma. Etelän kirkkaissa vesissä aurinko valelee tämän 200 metriin ulottuvan vyöhykkeen valollaan ja pitää yllä elämän perustaa eli yhteyttämistä.Sitä syvemmällä alkaa himmetä. Mesopelaginen kerros 200–1 000 metrin syvyydessä on valtameren hämärän vyöhyke, jossa valo hiipuu hiipumistaan.Kilometrissä tulee säkkipimeää. Yksikään auringonsäde ei sinne kanna.yhteyttäminen on jo hyvän aikaa loppunut, elämä ei ole. Se on sopeutunut pimeyteen, kylmyyteen ja kovaan paineeseen.Yhden sopeuman paineeseen voi haistaa. Se on pilaantuneelle kalalle ominainen haju, joka syntyy kalojen lihaksissa olevan trimetyyliamiinioksidin hajoamisesta.Tätä ainetta on kaloissa sitä enemmän mitä syvemmällä ne elävät. Se näet auttaa sietämään painetta.Näkyvä sopeuma syvyyteen on bioluminesenssi. Syvyyden eläimet tuottavat valoa nähdäkseen eteensä, houkutellakseen saalista, viekoitellakseen kumppania ja hämätäkseen saalistajaa.Hämärän vyöhykkeellä himertää vain sinistä valoa. Muut aallonpituudet jäävät ylempiin kerroksiin. Monet syvyyksien eläjät näkevätkin vain sinistä valoa.Mutta eräs kitakala tuottaa punaista valoa. Vain sinistä näkevät saaliseläimet eivät huomaa mitään, kun se saapuu lyhtyineen lähistölle ja syö ne suuhunsa.