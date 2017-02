Tarvitsevatko kuurot kuulosuojaimia?

Tiede

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Sulo Langer, 6



Kun olen kysellyt asiaa kuuroilta ihmisiltä, vastaus on ollut selvä. Kuurot eivät yleensä tarvitse kuulosuojaimia. Asia ei ole silti ihan yksiselitteinen.



Osa kuuroiksi laskettavista ihmisistä kuulee nimittäin vähän ääniä. Varsinkin erilaiset pamaukset ja hakkaamisesta kuuluvat äänet voivat häiritä joitakin kuuroja niin paljon, että kuulosuojaimista on apua.



Työelämässä kuurojen on joskus pakko käyttää kuulo­suojaimia. Määräykset käyttää kuulosuojaimia meluisissa tehtävissä koskevat myös kuuroja.



Määräykset ovat tarpeen, koska kova melu voi aiheuttaa ihmiskeholle monia vaurioita.



Erittäin kova metallin paukutus tai muu äkillinen tai jatkuva raju ääni voi vaurioittaa jopa kuuron työntekijän tasapainoaistia tai aiheuttaa kovaa päänsärkyä. 160 desibelissä on suuri riski saada välitön vaurio. Kipuja voi syntyä 120 desibelissä.



Vähän vähemmän vaarallisia metelin aiheuttamia oireita ovat muun muassa sydämen sykkeen ja hengityksen kiihtyminen sekä verenpaineen nousu.



Tiina Vihra



tiedottaja



Kuurojen Liitto