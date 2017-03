Tiede

Taavi Kettunen, 9



Normaalisti näkevä 140 senttiä pitkä lapsi näkisi maan pinnalla runsaat 4,5 kilometriä, jos esteitä ei olisi.



Tuolta 4,5 kilometrin etäisyydeltä saattaisi nähdä esimerkiksi kaksi lasta, jotka ovat vain puolen metrin etäisyydellä toisistaan. Lapset näkyisivät kuitenkin vain juuri ja juuri eli kahtena pienenä pisteenä.



Parimetrinen aikuinen näkisi muutaman sata metriä pidemmälle. Jos katselija kiipeää 20 metriä korkeaan torniin, näkymä on jo 18 kilometriä.



Korkeammalta näkee pidemmälle, koska maapallon kaarevuus ei tällöin rajoita niin paljon näkemistä.



Vastaus on toinen, jos kysymys koskee sitä, miten kaukaisia asioita ihminen voi ylipäänsä nähdä. Valonlähteitä voi nähdä erittäin kaukaa. Avaruudesta erottuu esimerkiksi valtava Andromedan galaksi, joka on noin 2,5 miljoonan valovuoden eli 24 miljardin miljardin kilometrin päässä. Koska se näkyy vain himmeänä valontäplänä, emme erota sen rakennetta.



Vesa Aaltonen



Kliininen opettaja ja silmätautien erikoislääkäri



Turun yliopisto ja TYKS