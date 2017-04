Tiede

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Santeri Hämäläinen, 4



Eläimiltä ei voi suoraan kysyä, joten meidän on pääteltävä niiden aivoituksia käytöksestä. Jos eläin ymmärtää peilikuvansa omaksi kuvakseen, sitä pidetään yleisesti osoituksena siitä, että se on tietoinen omasta itsestään.



Tätä tietoisuutta tutkitaan maalaamalla eläimen otsaan tai kylkeen väritäplä sellaiseen kohtaan, jota eläin ei voi nähdä kuin peilistä.



Tutkimukset ovat osoittaneet, että simpanssit, siat ja norsut huomaavat peilikuvasta jonkin olevan vialla ja alkavan tutkia itsessään olevaa maalitahraa. Siitä on päätelty niiden tietävän, että ne ovat yksilöitä.



Myös delfiinit ja harakat löytävät ylimääräiset läiskät itsestään.



Karhuja ei ole viety peilikuvatutkimuksiin. Sen vuoksi on mahdotonta sanoa, tietääkö karhu olevansa karhu.



Koirat oppivat, ettei peilissä ole toista koiraa. Ne eivät kuitenkaan näytä ymmärtävän, että peilikuva esittää niitä it­seään.



Koirien silmänliikkeitä tutkimalla on saatu selville, että koirat tunnistavat valokuvista toiset koirat eivätkä sekoita niitä ihmisiin. Karhujen silmänliikkeitä ei ole tutkittu, mutta hyvin todennäköisesti karhukin tunnistaa muiden eläinten joukosta lajikumppaninsa.



Outi Vainio



eläinlääketieteellisen farmakologian professori



Helsingin yliopisto