Bakteerien on pakko juoda. Ilman vettä ne kuolevat.



On todella vaikea arvioida, miten paljon ne juovat. Määrä on joka tapauksessa hyvin pieni, koska bakteerin tilavuus on keskimäärin vain kuutiomikrometrin luokkaa.



Jotkin bakteerit voivat kestää kuivuutta muodostamalla ympärilleen suojaavan kuoren. Niistä tulee toisin sanoen itiöitä. Kun itiö saa lopulta vettä, se muuttuu taas takaisin eläväksi bakteeriksi.



Toiset bakteerit elävät lähes pelkällä vedellä. Jotkin taas vaativat enemmän veden mukana tulevia ravintoaineita.



Bakteereilla ei ole suuta niin kuin ihmisillä. Bakteerien tarvitsema neste kulkeutuu niiden pintakerroksen läpi. Pintakerroksessa on myös pieniä reikiä, joiden kautta bakteerit voivat siirtää nesteen mukana tulevia ravintoaineita sisälle ja tarpeettomia kuona-aineita pois.



Pentti Huovinen



bakteeriopin professori



Turun yliopisto