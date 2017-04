Tiede

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Pauli Ylipahkala, 7



Lasten helpompaan kutiamiseen on kaksi syytä.



Ihminen kutiaa, kun ihon alla olevat hermosäikeet aistivat kutituksen. Koska lasten on iho ohuempaa kuin aikuisten, tuntevat lapset kosketuksen aikuisia herkemmin ja voimakkaampana.



Toinen syy on se, että kutiaminen perustuu tuntemuksen yllättävyyteen. Aikuisia on vaikea yllättää, mutta lapset eivät vielä osaa ennakoida kutituksen tuntua yhtä hyvin. Myös siksi he kutiavat helpommin.



Sanotaan, ettei itseään voi kutittaa. Se pitää osittain paikkansa, sillä aivot eivät ylläty itse aiheutetusta ärsykkeestä.



Jos kutittaa itseään sormien sijasta höyhenellä, on kosketusta vaikeampi ennakoida. Siksi höyhenellä kutittaminen tehoaa omaankin ihoon.



Matti Hannuksela



ihotautiopin professori emeritus



Oulun yliopisto