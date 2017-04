Kylmyys parantaa itsehillintää – jo pelkkä kuva talvesta vahvistaa kontrollia

Tiede

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00426-016-0753-6

Pohjolassa asumisesta voi olla henkistä hyötyä, vihjaa Israelissa tehty tutkimus. Kylmyys näet parantaa ihmisten itsekontrollia.Puhutaan kylmäpäisestä ajattelusta tai viileästä analyysistä. Näillä sanontatavoilla näyttää olevan tieteellistä pohjaa. Viileys yllyttää viileään ajatteluun.koehenkilöille kerrottiin, että he osallistuvat kuluttajatutkimukseen, vaikka tosiasiassa tutkittiin, miten koehenkilöiden havaitsema kylmyys vaikuttaa heidän kykyynsä hillitä henkisiä toimintojaan.Yhdessä kokeessa koehenkilöille aiheutettiin konkreettisesti tietyn lämpötilan tuntemus. Koehenkilöistä osa sai kädelleen lämpimän alustan, osa taas kylmän.Toisessa kokeessa käytettiin valokuvia, joista yksi esitti talvimaisemaa, toinen lämpötilaltaan neutraalia katua ja kolmas auringossa kylpevää maisemaa.Sen jälkeen kun osallistujat oli altistettu näille kokemuksille tai mielikuville, he tekivät itsekontrollia vaativan testin. Testissä piti pystyä katsomaan vastakkaiseen suuntaan kuin mihin tietokoneen ruudulla esiintyvä kohde on menossa.Kylmiin ajatuksiin viritetyt koehenkilöt menestyivät tehtävässä muita paremmin.piilee tutkijoiden olettamuksen mukaan sosiaalisessa läheisyydessä. Aiemmin kokeissa viileys on yhdistynyt ihmisten väliseen etäisyyteen ja lämpö läheisyyteen.Lämpö ja siihen liittyvät mielikuvat ohjaavat rentoutuneeseen olotilaan. Sitä vastoin viileyteen liittyy varautuminen ja odotus, että itsekontrolli saattaa olla tarpeen.