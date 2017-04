Tiede

Maailmalla kummastellaan suomalaisten mämminhimoa. Oikeasti pitäisi ihmetellä islantilaisten viehtymystä mädätettyyn holkerin lihaan eli hákarliin.



Holkeri eli jäähai on valtava, laiskanpulskea haikala, joka voi kasvaa yli kuusimetriseksi ja elää jopa 400-vuotiaaksi. Vanhin tunnettu holkeri on todennäköisesti syntynyt 1600-luvulla.



Kylmään ja suolapitoiseen veteen sopeutunut holkeri varastoi virtsansa elimistöön, ja niinpä sen liha on raakana myrkyllistä. 1960-luvulla joku keksi syöttää rekikoirille holkeria, mikä aiheutti hauvaraukoille räjähtävän ripulin ja kouristuksia.



Ihmiselle käsittelemätön jäähain liha aiheuttaa rankan humalan kaltaisen olotilan.



Tässäpä meille siis perinneherkku, tuumi islantilainen.



Viikkokausia maakuopassa mädättämällä holkerin lihasta saadaan myrkyt pois. Käsittelyn jälkeen liha on enää vain erittäin pahaa. Se haisee saastaiselta pisuaarilta, jonka seinät on sotkettu homejuustolla.



Sen syöminen on yhtä kurjaa kuin holkerin elämä. Kaloja piinaa pieni äyriäinen, joka loisii niiden silmissä. Tämä Ommatokoita -suvun hankajalkainen porautuu hain silmään ja popsii sen sarveiskalvot.



Joitakin vuosia sitten Huippuvuorten vesiltä pyydetyillä holkereilla oli joka ikisellä loinen silmässään.



Ei kai siis ihme, että lihakin on vähän kitkerää.