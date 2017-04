Tiede

Veikko Niemi-Aro 3 v, 16 kg



Tyypillisen vappupallon kyky nostaa asioita on noin 14 grammaa eli kahden suklaakonvehdin verran. 16 kiloa painavan lapsen nostamiseksi tarvitaan siis noin 1 140 ilmapalloa.



Vappupallon noste perustuu Arkhimedeen lakiin. Sen mukaan nesteeseen tai kaasuun upotettuun kappaleeseen kohdistuu noste, joka yhtä suuri kuin sen syrjäyttämän kaasu- tai nestetilavuuden paino.



Tässä tapauksessa kappale on heliumkaasupallo, joka on upotettu ympäröivään ilmaan.



Tyypillisen vappupallon halkaisija on 30 senttiä, jolloin sen tilavuus on 14 litraa. Koska ilman tiheys on 1,3 kilogrammaa/kuutiometri, kohdistuu palloon 19 grammaa vastaava noste. Pallon sisällä oleva helium painaa 2,5 grammaa, pallon kuori ja naru yhteensä saman verran. Nekin pitää nostaa, joten pallon nettonosteeksi jää 14 grammaa.



Tom Kuusela



Yliopistotutkija



Turun yliopisto