Bändien kuuluisuus rakentuu myynnistä, julkisesta näkyvyydestä ja merkittävyydestä. Kun nämä eri puolet otetaan huomioon, maailman kaikkien aikojen kuuluisin bändi on englantilainen popyhtye The Beatles.



Beatles on myynyt enemmän äänitteitä kuin muut bändit, ja se on saanut myös valtavasti julkisuutta. Beatlesin merkittävyyttä on lisännyt se, että yhtye johti uudenlaista nuorisokulttuurin nousua 1960-luvulla. Bändin asema ei ole kuitenkaan täysin entisellään, koska se hajosi jo vuonna 1970.



1970- ja 1980-luvun ruotsalaissuosikki Abba on pitänyt aika hyvin pintansa eri sukupolvien parissa. One Direction ja monet muut viime vuosien menestyjät eivät sen sijaan pärjää alkuunkaan Beatlesille, koska ne eivät innosta nykynuorten isovanhempia.



Ikääntyneet rockbändit kuten AC/DC eivät puolestaan kuulu nykynuorten ykkössuosikeihin. Aktiivisesti toimivista nykybändeistä menestyneimpiä on brittiläinen Coldplay, mutta näkyvyyden ja merkittävyyden osalta sillä on vielä matkaa Beatlesin ja Abban mittoihin.



