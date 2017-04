Tiede

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Vilho Jokinen, 6



Tämä onkin haastavaa. Vain harvan dinosauruksen väri on pystytty kunnolla selvittämään.



Kaikki riippuu siitä, onko dinosauruksilta säilynyt ihoa tai höyheniä ja niissä värihiutaleita, jotka synnyttävät eläimen värit. Juuri värihiutaleiden muodosta, koosta ja suuntautumisesta voi päätellä, minkä värinen dinon keho on ollut.



Näin on pystytty määrittelemään, että Sinosauropteryx oli punaruskean ja valkoisen kirjava. Liitokykyinen siivekäs Microraptor oli musta sinisellä metallinkimalluksella.



Useimmiten värihiutaleita ei ole säilynyt. Siksi tutkijat tekevät oletuksia siitä, millaiset värit olisivat olleet mahdollisia dinon elinympäristössä.



Ne voivat olla joko vihreitä, ruskeita tai mustia suojavärejä tai kirkkaan punaisia, sinisiä tai keltaisia kosiovärejä.



Mikko Haaramo



selkärankaispaleontologi



Helsingin yliopisto