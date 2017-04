Tiede

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Viivi Elomaa, 9



Kuu kiertää Maata, koska Maan vetovoima pitää sen tiukasti otteessaan. Toisaalta Kuun liike kumoaa Maan vetovoiman niin ettei Kuu putoa Maahan.



Kiertoliike voi jatkua vapaasti, koska avaruudessa ei ole ilmanvastusta eikä muutakaan hidastavaa kitkaa.



Itse asiassa Kuu loitontuu Maasta hitaasti. Samalla Kuun kiertoaika kasvaa hiljalleen.



Siitä, miten Kuu syntyi, ei ole varmuutta. Hyväksytyimmän teorian mukaan Kuu sai alkunsa, kun nuoreen Maahan törmäsi Marsin kokoinen protoplaneetta. Törmäys irrotti Maasta kappaleita, joista osa jäi kiertoradalle. Palaset kokoontuivat yhteen ja muodostivat Kuun.



Planeettojen kiertolaiset eivät ole harvinainen ilmiö. Merkuriusta ja Venusta lukuun ottamatta kaikilla aurinkokunnan planeetoilla on kuita. Jopa joillain asteroideilla on kuita. Maa on ainoa planeetta, jolla on vain yksi kiertolainen.



Jyri Näränen



tutkimuspäällikkö



Paikkatietokeskus, MML