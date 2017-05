Ihmeellisen puvun ansiosta linnut lentävät, uivat ja pysyvät lämpiminä – Tältä näyttävät tuttujen lajien sulat

Tiede

Jos

Lähinnä

Sulkia

Siiven

Sulkien

eteen leijailee linnun sulka, sitä kannattaa tarkastella. Siinä näkyy yli sadan miljoonan vuoden kehitys, joka alkoi dinosauruksista.Nyt sulat ja höyhenet tekevät linnun. Niiden ansiosta linnut lentävät, uivat ja pysyvät lämpiminä.Sulistaan linnut myös tunnetaan. Tottumattoman on tosin vaikea päätellä sulan alkuperäinen omistaja. Jotkin on helpompi tunnistaa kuin toiset.”Joutsenen vaalea sulka, merikotkan sulat koon perusteella ja isojen lokkien käsisulka, jonka mustassa kärjessä on valkoisia pisteitä”, eläinfysiologian professori emeritusOulun yliopistosta luettelee helpoimpia tapauksia.Sulasta näkee paljain silminkin evoluution tehokkaan rakentelun. Tyvestä erottuu kynäksi sanottu osa. Sulkaa on käytetty kynänä, koska tyvi on ontto ja imee mustetta.Kynä jatkuu jäykkänä ruotona, josta erkanee ohuiden oksien näköisiä höytyliistakkeita. Liistakkeista erkanevat karvojen näköiset höytysäteet. Liistakkeet ja säteet muodostavat yhdessä höydyn.Evoluution oivallus ovat höytysäteissä olevat mikroskooppisen pienet väkäset. Väkäset kiinnittävät höytysäteet toisiinsa, jolloin syntyy sulan tiivis pinta. Se kestää vettä ja vähentää ilmanvastusta.Vesilinnut vahaavat höyhenistön pyrstön tyvestä erittyvällä öljymäisellä aineella. Rakenne kuitenkin ratkaisee tiiviyden, Hohtola painottaa. Kun linnut sukivat itseään, ne eivät ole turhamaisia vaan panevat sulat ja höyhenet toimivaan järjestykseen.linnun ruumista on kerros untuvia, jotka ovat ruodottomia ja väkäsettömiä. Untuvat ovat ehkä tärkeimpiä höyheniä, koska ne pitävät linnun lämpimänä.Höyhenten määrä vaihtelee linnuilla aika lailla. Eniten niitä on pohjoisilla alueilla viihtyvällä pikkujoutsenella, jopa 25 000 kappaletta. Suurin osa on päässä ja kaulassa.Kymmenen gramman painoisella sinitiaisella on noin 1 500 höyhentä. Kilon painoisella kanahaukalla niitä on jo 6 000 – kuitenkin vähemmän kuin saman kokoisella nisäkkäällä karvoja.eli isoja jäykkiä höyheniä linnuilla on vähemmän, mutta ne ovat sitä tärkeämpiä. Ilman sulkia lintu ei lennä.Siipisulkien määrä vaihtelee yllättävän vähän eri linnuilla. Niitä on vain kymmeniä, joten jokainen pudonnut sulka on ollut arvokas.Isot petolinnut pudottelevat sulkia jatkuvasti. Hanhet ja joutsenet pudottavat siipisulkansa kerralla ja ovat kesällä jonkin aikaa lentokyvyttömiä. Pienemmillä on sulkasato yleensä syksyllä.Sulat toimivat linnun lentäessä nerokkaasti. Kun lintu nostaa siipiään, käsisulat kääntyvät niin, että niiden väliin tulee ilman mentäviä rakoja. Kun lintu iskee siiven alas, sulat kääntyvät takaisin ja syntyy kantava pinta.Eri lajeilla on erikoisuutensa. Pöllöjen höyhenten ja sulkien pitää olla pehmeitä, jotta ne voivat liitää äänettömästi.Pyrstön sulat ovat kuin peräsin. Esimerkiksi pitkäpyrstöinen harakka käyttää pyrstöään koukkaaviin liikkeisiin. Pyrstö myös vähentää linnun ilmanvastusta, sillä se estää ilmanpyörteet linnun takana.kärjessä on kymmenisen käsisulkaa, joiden pitää kestää suurinta rasitusta. Siksi käsisulkien kärjet voivat olla tummia, ruskeita tai pikimustia. Tumma väriaine melaniini tekee sulista kestävämpiä.Sulkien musta, ruskea, punainen ja joskus myös keltainen väri johtuvat väriaineista. Sen sijaan siniset ja sinipunaiset väriaineet puuttuvat sulista ja höyhenistä kokonaan.Vihreä pigmentti on hyvin harvinainen, vaikka esimerkiksi harakan sulassa näyttäisi välkehtivän vihreää.”Jos höyhenpeite on sininen tai metallinvihreä, se johtuu yleensä valon heijastumisesta höyhenpeitteen kerroksista. Sitä sanotaan rakenneväriksi”, Hohtola selittää.Joutsenen valkea väri johtuu siitä, että valo heijastuu kokonaan tai siroaa osittain höyhenten ilmavasta sisärakenteesta.ja höyhenten materiaali on sarveisainetta. Ne kehittyivät aikoinaan matelijoiden suomuista. Sarveisaineesta eli keratiinista koostuvat myös ihmisen hiukset ja kynnet.Sarveisaine on proteiinia, joten lintujen pitää syödä sitä paljon. Siemeniä syövät linnutkin ovat pesinnän ja sulkasadon aikana hyönteissyöjiä.Jos linnunpoikanen saa varttuessaan liian vähän ravintoa, sulissa ja höyhenissä näkyy niin sanottuja vikajuovia, kuten puutostilasta kärsivän ihmisen kynsissä.