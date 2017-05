Tiede

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Emil Sala, 8



Avaruudessa killuu kaikkiaan satoja miljoonia avaruusromun kappaleita, kun pienimmätkin palaset lasketaan mukaan. Avaruutta ei kuitenkaan pidetä tahallaan kaatopaikkana.



Avaruusromun siivoamiseen on ehdottomasti syytä. Siihen sopiva tekniikka on kuitenkin vasta kehitteillä. Mitään yksinkertaista ja toimivaa keinoa ole vielä onnistuttu edes kokeilemaan.



Suurimpien romujen eli satelliittien saatteleminen alas on hyvin kallista. Satelliitit ovat myös eri maiden lähettämiä, mikä tuo omia haasteitaan. Pientä romua, kuten avaruusalusten osia ja maalin palasia, on puolestaan niin paljon ja niin laajalla alueella avaruudessa, että kaikkien kerääminen on käytännössä mahdotonta.



Pieniä romuja olisi todennäköisesti mahdollista ohjata kohti Maan ilmakehää lasereiden avulla. Isompia osia voitaisiin saatella esimerkiksi niin sanottujen aurinkopurjeiden tai plasmajarrujen avulla. Paikalle voitaisiin lähettää myös luotain, joka nappaisi kiinni romua verkon tai harppuunan avulla.



Pasi Nurmi



tähtitieteen tutkijatohtori



Turun yliopisto