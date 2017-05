Tiede

Valtioiden lippuja ei ole ollut olemassa kovin pitkään. Lähes 80 prosenttia nykyisistä lipuista on otettu käyttöön vuoden 1945 jälkeen. Vain kahdessatoista maassa lippu on ajalta ennen vuotta 1800.



Maailman vanhin edelleen käytössä oleva valtion lippu on Tanskan punavalkoinen Dannebrog, jota on käytetty ainakin 1300-luvun puolivälistä.



Liputtaminen on kuitenkin todella vanha tapa. Ennen liput olivat hallitsijasukujen, sotapäälliköiden, kaupunkien, uskonnollisten yhteisöjen, kauppahuoneiden ja ammattikuntien viirejä tai baneereja.



Iranissa tehdyissä arkeologisissa kaivauksissa on löydetty 5 000 vuotta vanha lippu. Tuo maailman vanhin lippu on kooltaan pieni ja se on tehty metallista. Sitäkin vanhempia lippuja on varmasti ollut, mutta ne eivät ole säilyneet.



Ihan ensimmäinen lippu on todennäköisesti ollut jonkun kepin nokkaan sidottu värikäs vaatekappale, jolla on kiinnitetty huomiota tai lähetetty jokin viesti. Liput ovat myös ilmaisseet yhteenkuuluvuutta, jonka turvin ihmisryhmät haluavat erottua toisistaan.



