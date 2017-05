Nykyinen homoystävällinen ilmapiiri on johtanut myös heteromiesten ”bromanssien” kukoistukseen – miesten välinen ystävyys on syventynyt, selvisi tutkimuksessa

Tiede

Pelko

Kaikki

Nuoret

Alastomuus

Bromanssia

https://link.springer.com/article/10.1007/s11199-017-0768-5

homoksi leimautumisesta ei enää rajoita heteromiesten käytöstä niin kuin ennen. Uudenlainen miesten välinen läheisyys ja jopa rakkaus ilman seksisuhdetta on nyt tavallisempaa kuin vielä pari vuosikymmentä sitten.Niin sanotuista bromansseista heteromiehet saavat enemmän kuin tavanomaisesta ystävyydestä, vahvistui brittitutkimuksessa yliopisto-opiskelijoista.Bromanssien olemusta tutkijat jäljittivät haastattelemalla 30 heteroksi tai enimmäkseen heteroksi tunnustautuvaa nuorta miestä. Nämä olivat kaikki 18–22-vuotiaita toisen vuoden opiskelijoita, joiden opinnot tähtäävät urheiluun liittyvään tutkintoon.haastatelluista kertoivat kokeneensa ainakin yhden bromanttisen suhteen toisen miehen kanssa. Yleisyys viittaa siihen, että ainakin keskiluokkaisessa brittiläisessä yliopistomaailmassa miesten välinen ei-seksuaalinen rakkaus kukoistaa.Tärkein suhdetta määrittävä tekijä oli tutkimuksen mukaan mahdollisuus kertoa sydänystävälle kaikesta, mikä mielessä liikkuu. Avoimuus tunteiden ilmaisussa ja kertomisessa erottaa bromanssin tavallisesta ystävyydestä.miehet voivat myös sanoa rakastavansa ystäväänsä, vaikkeivät tunteneet seksuaalista vetoa tähän.”Kun sinulla on bromanssi kaverin kanssa, sitä motivoi kiinnostus hänen persoonaansa kohtaan, rakkaus ja ystävyys, eikä seksin halu”, luonnehti yksi haastatelluista.Ennen vanhaan miehet karttoivat puhumista rakastamisesta ja sanoivat korkeintaan pitävänsä ystävästään. Miesten tunne-elämän aktiivinen sanavarasto näyttää siis laajentuneen.Bromanssi ei jäänyt kuitenkaan vain tunne-elämän läheisyydeksi. Näissä suhteissa miehet voivat myös halailla toinen toisiaan hellästi. Suukottelustakin miehet mainitsivat.ystävysten kesken on niin ikään luontevaa.”Asun kolmen kaverin kanssa yhteisessä talossa, ja meidän välillä on käynnissä valtavia bromansseja”, eräs Jack kertoo. ”Kuljeskelemme ympäriinsä alastomina. Minulla ei ole mitään vaikeutta seistä huoneessa alastomana kämppäkavereiden kanssa.”Tutkijoiden haastattelemat bromantikot eivät harrastaneet seksiä keskenään. Sen sijaan he saattoivat muodostaa kolmen kimppoja jonkun naisen kanssa.ei miesten mukaan tarvitse salailla mitenkään.”Halaamme kun tapaamme, ja nukumme samassa sängyssä, kun jäämme kylään yöksi. Kaikki tietävät tämän, eikä se häiritse ketään, koska kaikki muutkin tekevät niin”, kuvaa Reese.Tutkijoiden mukaan miesten ystävyyden mahdollisuudet ovat kasvaneet, kun homoksi leimautumisen pelko on hellittänyt. Vielä 1980–1990-luvuilla oli ”homohysteriaa”. Tällä tutkijat tarkoittavat ilmapiiriä, jossa ollaan kovin tietoisia homoseksuaalisuudesta ja heteromiehet voivat pelätä muiden pitävän heitä homoina.Uusi bromanssikulttuuri tekee hyvää miehille, uskovat tutkijat. Se mahdollistaa myös miehille naisten maailmasta tutut tavat ilmaista läheisyyttä ja tunteita. Se hellii mielenterveyttäkin.