Kuubanalmikki on vähän kuin hallintarekisteri. Aina se putkahtaa jostain esille, vaikka sitä luultiin jo kuopatuksi.



Vertaus on toki epäreilu. Almikin näkeminen on iloinen asia.



Päästäisen näköisiä, mutta kissan kokoisia almikkeja on kahta lajia – toinen elää Kuubassa ja toinen, haitinalmikki, Hispaniolan saarella.



Kummankin on aika ajoin uskottu kuolleen sukupuuttoon, sillä tutkijat törmäävät niihin erittäin harvoin.



Uhanalaisen kuubanalmikin uskottiin hävinneen jo 1970-luvulla, kunnes siitä saatiin havainto vuonna 1999. Muutama vuosi sitten tutkijat saivat taas muutaman yksilön kiinni.



Almikki näet pysyy yhtä visusti piilossa kuin ulkomaille siirretyt varat, tropiikissa jossain maakuopassa. Almikki hakee päivisin suojaa onkaloista ja luolista ja saalistaa vain öisin.



Pitkällä kuonollaan se etsii hyönteisiä ja matoja. Haitinalmikin kuonossa on jopa pallonivel kuin olkapäässä, joten se pystyy taivuttelemaan nokkaansa helposti halkeamiin ja koloihin.



Almikkeja juoksenteli maapallolla jo dinosaurusten jaloissa. Ne selvisivät asteroidin aiheuttamasta joukkotuhosta ja ovat siis vältelleet kiinnijäämistä liitukaudelta asti.



Eräiden poliitikkojen ohella almikki on ainoa nisäkäs, jonka sylki on myrkyllistä.



Almikki on tosiaan myrkyllinen. Hampaillaan se lamauttaa isommankin saaliin. Eräs yksilö onnistui vankeudessa syömään kokonaisen kanan.