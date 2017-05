Karoliininen instituutti tutki vähän unen vaikutusta kasvoihin – muut näkevät vähän nukkuneen rumempana ja epäkiinnostavana

Tiede

http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/4/5/160918

ei puhuta kauneusunien nukkumisesta. Hyvin levänneenä näyttää muiden silmissä paremmalta, vahvistavat tutkimukset.Siinä ei ole kuitenkaan kaikki. Ruotsalaisen Karoliinisen instituutin tutkijat osoittavat tuoreessa tutkimuksessaan, että hyvin nukkuneen seuraakin pidetään parempana kuin väsyneen näköisen.Tutkijat värväsivät kokeisiinsa 25 henkilöä, jotka valokuvattiin sekä kahden vuorokauden puutteellisten unien jälkeen että hyvin nukuttujen öiden jälkeen. Runsas puolet joukosta oli naisia.Sitten toinen, 120 henkilön joukko miehiä ja naisia arvioi valokuvia. Heiltä kysyttiin, miten mielellään he olisivat tekemisissä kuvan henkilön kanssa ja kuinka viehättävänä tätä pitivät. He arvioivat myös kuvattujen terveyttä, uneliaisuutta ja luotettavuutta.laski suosiota kanssaihmisten silmissä. Väsymys todella näkyi arvioiden perusteella naamasta.Univajeessa ihmisten viehätysvoima väheni ja he vaikuttivat vähemmän terveiltä. Heidän seuraansakaan ei kiinnostanut yhtä paljon. Vain luotettavuuden tuntua univaje ei heikentänyt.Viehättävyys sekä terveyden ja luotettavuuden vaikutelma lisäsivät kaikki arvioitsijoiden halua olla tekemisissä kuvan kohteen kanssa.Väsyneillä kasvoilla oli päinvastainen vaikutus. Mitä väsyneemmältä kuvan henkilö näytti, sitä vähemmän hänen seuraansa haluttiin.tulkitsevat löydöksiään evoluutiopsykologian valossa. Uneliaan näköisen ihmisen torjunta voi liittyä siihen, että hänen kasvonsa kertovat huonommasta terveydestä tai heikommasta kyvystä toimia vuorovaikutuksessa muiden kanssa.Väsyneen naaman hyljeksintä voi olla myös asianomaisen itsensä etu. Kun hänet jätetään omaan rauhaansa, hän voi mennä nukkumaan ja palautua takaisin yhteiskuntakelpoiseksi.väsyneen naaman hylkimisvaikutus oli melko pieni. Samanlaisia tuloksia on kuitenkin saatu aiemminkin, mikä tutkijoiden mukaan osoittaa, että ilmiö on todellinen.Tutkijat myös uskovat, että todellisessa elämässä väsymyksellä voi olla vielä selvempiä vaikutuksia muihin ihmisiin. Se on nimittäin helpommin nähtävissä kuin pelkkää valokuvaa katselamalla. Väsymys paljastuu silloin myös haukottelusta, hitaammasta silmien räpyttelystä ja monotonisemmasta puheen nuotista.Toisaalta tosielämässä ihminen pystyy kamppailemaan väsymyksen merkkejä vastaan. Hän voi meikata, juoda kahvia kuppitolkulla ja yrittää skarpata itseään pirteän oloiseksi.