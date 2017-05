Tiede

Tutkimus vahvisti: Jos tunnistat kielteiset puolesi, ymmärrät paremmin myös muita

https://link.springer.com/article/10.1007/s41465-017-0023-6

itsesi on vanha hyvä neuvo. Pelissä ei kuitenkaan ole vain itsetuntemus, vaan myös toisten ihmisten ymmärtäminen. Tajuamalla paremmin itseään tajuaa paremmin muita, vahvistaa saksalaistutkimus.Tutkimukseen osallistui 160 eri-ikäistä aikuista, jotka opettelivat itsetuntemusta kolmen kuukauden kursseilla. Kurssit koulivat tunnistamaan itsestä erilaisia alapersoonia, joilla on kullakin omanlaiset tunteet, ajatukset ja toimintatavat. Osallistujat pyrkivät löytämään esimerkiksi sisäisen johtajansa, lapsensa tai huolestujansa.Mitä enemmän ihmiset oppivat löytämään omia sisäisiä alapersooniaan, sitä paremmin he oppivat tunnistamaan myös muiden ihmisten näkökulmia.Mielen lukemisen taitoa mitattiin eri vaiheissa pyytämällä osallistujia arvioimaan videoilla omasta elämästään kertovien ihmisten ajatuksia ja pyrkimyksiä.kyllä, toisten ymmärtämistä vahvisti erityisesti taito tunnistaa omia kielteisiä alapersooniaan. Tällaisia olivat esimerkiksi sisäinen kriitikko, huolestuja, pelkääjä ja kiirehtijä.Positiivisten alapersoonien tunnistaminen ei parantanut tuloksia mielenlukutesteissä. Ei liene yllätys, että niiden tunnistaminen kuitenkin paransi asianomaisten omaa oloa.Kielteisten alapersoonien tunnistaminen voi terästää sosiaalista tarkkanäköisyyttä siksi, että se kysyy enemmän työtä. Ihmiset eivät mielellään kohtaa ikäviä tunteita. Jos niitä pystyy tunnistamaan, on joutunut voittamaan enemmän esteitä ja yltää sen vuoksi syvemmälle.uskovat, että heidän tutkimuksensa viesti on erityisen tärkeä nykymaailmassa, jossa ihmiset ja kulttuurit törmäävät toisiinsa.”Meidän täytyy osata asettua toisten asemaan ja ottaa huomioon niiden näkökulma, jotka edustavat toisenlaisia poliittisia tai uskonnollisia näkemyksiä”, tutkijat kirjoittavat.