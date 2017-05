Kuuntelulaitteilla tehty tutkimus paljasti, miten eri tavalla isät puhuvat pojilleen ja tyttärilleen – tytöille kehosta, pojille pärjäämisestä

Tiede

Kuuntelulaitteilla tehty tutkimus paljasti, miten eri tavalla isät puhuvat pojilleen ja tyttärilleen – tytöill

Isät

Ensinnäkin

Poikien

Tyttärille

Tutkija

Isien

Pojissa

http://www.apa.org/pubs/journals/releases/bne-bne0000199.pdf