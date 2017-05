Tiede

Antakaa päästäiselle edes yksi vapaapäivä

Moni joutui ensi kertaa helatorstaina töihin kilpailukyvyn nimissä.



Mutta kuka antaisi päästäiselle edes yhden vapaapäivän?



Päästäisen toimenkuva on syödä hyönteisiä ja muuttaa niitä ulosteeksi. Tämä keskiverrolta start-up-liikeidealta kuulostava toimintamalli osoittautui kuitenkin evoluutiossa hyvin skaalautuvaksi. Päästäisiä elää ympäri maailmaa.



Ne painavat duunia täydellä sykkeellä – esimerkiksi metsäpäästäisen sydän voi tykyttää jopa tuhat lyöntiä minuutissa.



Päästäisen aineenvaihdunta on niin vilkas, että sen pitää syödä joka päivä monta kertaa ruumiinpainonsa verran säilyäkseen hengissä. Ilman ruokaa eläin kuolee alle päivässä.



Eläimen lisääntyminen on täysin sopeutettu työelämän tarpeisiin. Päästäinen on tiineenä vain kolmisen viikkoa, ja poikaset vieroittuvat niin ikään muutamassa viikossa.



Toisinaan poikaset kulkevat emon perässä kuin juna, edellä menevän häntä suussa.



Päästäiset ehtivät nähdä elämässään yhden talven, jonka jälkeen nuoremmat kilpailevat ne ulos ja vanhat kuolevat pois huoltosuhdetta vääristämästä, noin puolitoistavuotiaina.



Nisäkkäät, mekin, olemme kehittyneet yli 200 miljoonaa vuotta sitten eläneestä, päästäisen tapaisesta hyönteissyöjästä. Ja kun maailma on nykyään niin kilpailukykyinen, että ruoantuotannosta uhkaa seurata ekokatastrofi, joudumme mekin taas pian syömään hyönteisiä.