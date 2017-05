Tiede

Kuka keksi pöytäliinan?

Vili Keinänen, 9



Pöytäliinan keksimisestä on ainakin tuhat vuotta. Siitä on niin kauan, että keksinnön tekijää ei tiedetä.



Todennäköistä on, että pöytäliina kehitettiin käytännön tarpeisiin. Liina on suojannut pöydän pintaa, vähentänyt savisten astioiden kolinaa sekä ollut siisti ja kaunis.



Pöytäliinan keksiminen on edellyttänyt pöydän käyttämistä. Tiedetään, että keskiajalla eli 500–1400-luvulla pitkät pitopöydät olivat herrasväen suosiossa. Mitä varakkaampaa väki oli sitä valkeampia ja hienommasta pellavasta heidän liinansa olivat.



Pöytäliinan historia saattaa kuitenkin olla tuotakin pidempi.



Marjo Kaartinen



kulttuurihistorian professori



Turun yliopisto