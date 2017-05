Tiede

Miksi muurahaisilla ei ole hiuksia?

Aamu Kukkonen, 3



On totta, että kaikilla muurahaisilla ei ole tukkaa eli karvoja päässä. Esimerkiksi Suomessa elävällä kaljukekomuurahaisella on nimensä mukaisesti kalju pää.



Karvojen määrä vaihtelee riippuen muurahaislajista. Esimerkiksi kaljukekomuurahaisten sukulaislajilla tupsukekomuurahaisilla on pieni siilitukka takaraivon molemmilla puolilla.



Muurahaisten päälaen karvoilla on erilaisia tehtäviä. Ne voivat esimerkiksi suojata kuumuudelta. Murkut voivat myös haistaa karvojensa avulla erilaisia hajuja.



Muurahaisille ei kasva karvoja päälaelle elämän aikana. Niitä joko on tai ei ole heti syntyessä. Muurahaiset eivät myöskään kaljuunnu elämänsä aikana.



Jonna Kulmuni



ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori



Helsingin yliopisto