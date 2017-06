Tiede

Miksi ruusussa on piikkejä?

Isla Iivonen, 2

Ruusut

maistuvat esimerkiksi jänisten mielestä hyvältä. Jos pupu popsisi ruusun kokonaan varsineen päivineen, ruusu kuolisi.Pistävät piikit auttavat ruusuja puolustautumaan jänisten kaltaisia eläimiä vastaan. Ruusuilla ei ole kuitenkaan piikkejä joka paikassa. Niiden varsi on yleensä piikikäs, mutta juureen voi tarttua paljain käsin.Myös piikkien määrä vaihtelee. Monissa ruusuissa on erikokoisia piikkejä vierekkäin.Ihan kaikissa ruusuissa ei ole piikkejä. Monia maljakkoon pantavia lajeja jalostetaan piikittömiksi.kasvifysiologian ja -biofysiikan dosenttiTurun yliopisto

Eelis Nykänen, 6

Maidon

annostelijasta eli maitokoneesta ei tule pöpöjä likaiseen tai puhtaaseenkaan lasiin, ellei maidon annostelijaan ensin joudu pöpöjä.Ongelma onkin oikeastaan siinä, voisiko likaisesta lasista siirtyä maitokoneeseen pöpöjä. Sieltä ne sitten siirtyisivät eteenpäin muiden maidonjuojien laseihin.Tämä voisi olla mahdollista, jos lasin reunaan olisi tarttunut suusta pöpöjä ja lasin reuna koskisi annostelijan maitopussin aukkoa.Annostelijat kuitenkin suunnitellaan niin, ettei lasi koske maitopussiin. Niinpä pöpöjen ei pitäisi siirtyä lasin reunasta annostelijaan.Mahdotonta tämä ei silti ole. Maitopussi voi esimerkiksi olla asennettu annostelijaan huonosti. Silloin lasi voisi päästä koskemaan sitä.elintarvikehygienian professoriHelsingin yliopisto

Armi Isosävi, 4

Kysymykseen

on vaikea vastata, koska matoja on monenlaisia. Varsinkin maassa ja vesistöjen pohjissa elää valtavasti erikokoisia ja -näköisiä matolajeja.Matojen nukkumisesta ei tiedetä paljoa. Yöunista ei toistaiseksi ole löytynyt selviä merkkejä.Matojen elimistössä on todennäköisesti sisäinen kello, joka kulkee yön ja päivän vaihtelun tahdissa. Se vaikuttaa matojen vuorokautiseen rytmiin, joka vaihtelee eri lajeilla.Sukkulamatoja tutkimalla on paljastunut, että myös perintötekijät vaikuttavat paljon matojen aktiivisuuteen vuorokauden aikana.Suomen suurimmasta lierosta eli kastelierosta tiedetään, ettei se nuku yöllä. Kastelierot ahkeroivat yön maan pinnalla ja keräävät syötäväksi maahan pudonneita lehtiä.Eräät monisukasmadot ovat myös yösyömäreitä. Ne syövät kuolleita eläimiä meren pohjalta. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, nukkuvatko ne päivällä.Vaikuttaa siltä, että ainakin sukkulamadot ottavat nokosia. Ne eivät nuku tiettyyn aikaan vuorokautta vaan lepäävät ennen kuin siirtyvät kehityksessään seuraavaan vaiheeseen.Torkut ovat tarpeen myös, jos ne ovat rasittuneet paljon.erikoistutkijaLuonnonvarakeskus

Ines Bryk, 2,5

Jos kaikki

pysyisi aina samana, me ihmiset emme voisi käsittää aikaa. Ajassa on siis kyse muutoksesta ja sen havaitsemisesta tai kokemisesta.Ihmisillä on tapana kokea asiat ajallisesti järjestyneinä: jotkin asiat tapahtuvat samaan aikaan ja toiset perättäin. Aistimme useimmiten nykyhetken, muistelemme menneitä ja odotamme tulevaa.Silloin kun on kivaa, aika tuntuu yleensä kuluvan nopeasti. Jos taas on tylsää, ajan kesto tuntuu pitkältä.Aikaa voidaan myös mitata ja vertailla. Mittaamiseen käytetään kelloja, mutta ne kaikki eivät käy samaan tahtiin.Esimerkiksi nopeasti liikkuvassa avaruusaluksessa kello tikittää hitaammin kuin Maassa sijaitseva kello. Aika ei siis ole itsenäisesti ja samalla tavalla joka paikassa vallitseva asia, olio tai ilmiö.filosofian yliopistonopettajaJyväskylän yliopisto